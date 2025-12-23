1台で19メニューをこなせる優れもの！【アイリスオーヤマ】のホームベーカリーがAmazonで好評販売中‼年末年始のもちつきも！
年末年始のもちつきにも！【アイリスオーヤマ】のホームベーカリーがAmazonで発売中‼簡単操作で美味しいパンが作れる！
アイリスオーヤマから、焼きたてパンからジャムまで手軽に作れるホームベーカリーが登場！1日の始まりを美味しく、楽しく。選べる19メニューからパンだけではなく、ピザ生地や麺類、ジャムや餅などもご家庭で簡単に作ることができるアイテムだ。
「【アイリスオーヤマ】ホームベーカリー 19メニュー 1斤・2斤対応 レシピ付き パン生地 うどん パスタ ライ麦 ジャム 米粉パン ピザ 餅つき機 ブラック IBM-020-B」は豊富なメニューをこれ1台で簡単に楽しめるホームベーカリーである。パンだけでもなんと10種類のメニューがある。
ピザや麺の生地、もちまで作れる。来るお正月、お雑煮やおしるこをつきたてのおもちで楽しむといった贅沢もできてしまう。
操作は簡単、器具を取り付けて材料を入れるだけ。サイズの選択や焼き色の調整、できあがり時間の設定などもできる。
わかりやすいシンプルな操作ボタンと、焼き色選択や調理中の工程が一目でわかる液晶画面。窓付きだから、目でも工程も確認できる。この年末年始、自宅でおいしさを楽しもう‼
