ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ <2354> [東証Ｓ] が12月23日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比31.4％増の13.2億円に拡大し、通期計画の17億円に対する進捗率は78.1％に達し、5年平均の60.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.1％減の3.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.0倍の6.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.4％→11.2％に急改善した。



