【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（12月23日〜1月6日）
達人の遠藤秀さんが12月18日にボックス的中。達人は3月にストレート的中（当せん金は81万円超！）など、2025年は大活躍だった。今回は？
「12月に入ってからのゾロ目攻勢から一転、バラナンバーの流れとなっています。これはまだ続くと読んで、バラナンバー勝負です」
続いて、出萌名人。
「注目数字は『7』と『9』。千の位に固定し、ゾロ目も入れています。師匠に負けていられません！」
【12月23日〜1月6日】
遠藤さんの達人予想
1086 4275
1089 4273
1069 4253
1869 4753
0869 2753
出萌クンの萌え予想
7236 9423
7643 9364
7462 9236
7726 9649
7376 9936
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
12月11日 第6876回 2208※
12月12日 第6877回 2528※
12月15日 第6878回 7221※
12月16日 第6879回 2310
12月17日 第6880回 0497
12月18日 第6881回 5879
12月19日 第6882回 4944※