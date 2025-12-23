【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（12月23日〜1月6日）

達人の遠藤秀さんが12月18日にボックス的中。達人は3月にストレート的中（当せん金は81万円超！）など、2025年は大活躍だった。今回は？

「12月に入ってからのゾロ目攻勢から一転、バラナンバーの流れとなっています。これはまだ続くと読んで、バラナンバー勝負です」

続いて、出萌名人。

「注目数字は『7』と『9』。千の位に固定し、ゾロ目も入れています。師匠に負けていられません！」

【12月23日〜1月6日】

遠藤さんの達人予想

1086 4275

1089 4273

1069 4253

1869 4753

0869 2753

出萌クンの萌え予想

7236 9423

7643 9364

7462 9236

7726 9649

7376 9936

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

12月11日 第6876回 2208※

12月12日 第6877回 2528※

12月15日 第6878回 7221※

12月16日 第6879回 2310

12月17日 第6880回 0497

12月18日 第6881回 5879

12月19日 第6882回 4944※