柏木由紀子、70代のニットの着こなし術を紹介 今冬のマイブームは“レイヤード”スタイル「ちなみにシャツはユニクロです」
俳優の柏木由紀子（77）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。“この冬ブーム”だという、ニットの着こなしを紹介した。
【写真】「ちなみにシャツはユニクロです」“この冬ブーム”のニットの着こなし披露の柏木由紀子
柏木は「ブラウンニットで打ち合わせの日」とつづり、ブラウンのニットに清潔感あふれるホワイトのパンツ、そして足元にはロングブーツを合わせたエレガントな私服姿を投稿。抜群のスタイルと、品のある笑顔が印象的な1枚となっている。
「この冬は、ニットの中にシャツを入れるのがちょっとしたブームです」と話し、レイヤードスタイルがポイントであることを紹介。首まわりに襟を足すことで顔まわりを明るく見せる効果や、ニットの襟元の汚れ防止といった実用的なメリットを説明しながら、「ちなみにシャツはユニクロです」と、この日はファストファッションブランドのシャツを取り入れていることを明かしていた。
コメント欄には「とっても綺麗でオシャレ」「いつ拝見してもセンスの良い服の着こなし」「ブーツインも最高に似合ってますね」「スタイル抜群！」「素敵な笑顔」などの声が多数寄せられている。
