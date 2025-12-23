¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡ª¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡¡2Ç¯ÌÜ¤Ï¡È¶õ¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤¤¤Ë¡É
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹Áª¼ê¤¬23Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1230Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡Ö¥±¥¬¤â2ÅÙ¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï1·³¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤âÂÇ¤Æ¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÀÐÄÍÁª¼ê¤Ïº£µ¨´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¤ÈÀîÁê¾»¹°¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¡¢ÂÎºî¤ê¤È´ðÁÃÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï1·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CS¤Ç¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¡ÖËþÂ¤¹¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤É¤óÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç1¥ö·îÈ¾¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êº£¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤ò1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¹îÉþ¤·¤Æ¤«¤é½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤é¤È²Æì¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÄÍÁª¼ê¡£ºäËÜÁª¼ê¤«¤é¤Ï°ìÈÖ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼éÈ÷¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¼Á¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¡¢¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤ÈÂ³¤±¤¿ÀÐÄÍÁª¼ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£