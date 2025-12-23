【M-1】真空ジェシカ川北が着用の“メガネ”型番など詳細判明 「まさか」マニアック過ぎ「MC674」メーカー明かす
メガネの部品などを製造・販売する株式会社ハセガワ・ビコーが22日、同社の公式Xを更新し、『M-1グランプリ2025』決勝で真空ジェシカ・川北茂澄が着用したメガネについて明らかにした。
【写真】『M-1グランプリ2025』真空ジェシカ・川北モデル？検眼用メガネの詳細
同社は「昨夜のM1グランプリ、ご覧になられましたか？？」と切り出し、「真空ジェシカの川北様が弊社の検眼用メガネ『MC674』をかけておりました！川北様ありがとうございます」と、型番を説明して感謝。
さらに「瞳孔間の距離をツマミを回して変えることができます。下枠が無いものもございます！」とアピールした。
これに対して、「まさかの検眼用メガネでM-1出場は草すぎる」「川北モデル？？？」「マニアック過ぎますてw」「入手経路を知りたい」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】『M-1グランプリ2025』真空ジェシカ・川北モデル？検眼用メガネの詳細
同社は「昨夜のM1グランプリ、ご覧になられましたか？？」と切り出し、「真空ジェシカの川北様が弊社の検眼用メガネ『MC674』をかけておりました！川北様ありがとうございます」と、型番を説明して感謝。
さらに「瞳孔間の距離をツマミを回して変えることができます。下枠が無いものもございます！」とアピールした。
これに対して、「まさかの検眼用メガネでM-1出場は草すぎる」「川北モデル？？？」「マニアック過ぎますてw」「入手経路を知りたい」など、多数のコメントが寄せられている。