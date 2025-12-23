¡ÚM-1¡Û¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤¬¡È°ÛÎã¡É¤ÎÀ¼ÌÀ¡ÖËÜÍè¡¢ËÜ³Ø¤Ï¡ØKSU¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025·è¾¡¡×¤Ë¤Æ¡¢Æ±³Ø¤¬¡È¥Í¥¿¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¡ÊËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025Í¥¾¡¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ØKSD¡Ù¤ÎÌ¾¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢³ØÀ¸¡¢OB¡¢¶µ¿¦°÷°ìÆ±¡¢°ì½Ö¤À¤±¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢ËÜ³Ø¤Ï¡ØKSU¡Ù¡ÊKyoto Sangyo University¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤«¤éËÜ³Ø¤Ï¡ØµþÅÔ¤Ç¡¦¤¹¤´¤¤¡¦Âç³Ø¡ÊKSD¡Ë¡Ù¤ò¼«¾Î¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¡Ø¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³ØÄ¹Ì¾µÁ¤Ç·ÇºÜ¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀÖÌÚ¤Ï23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖKSU¤Ê¤Î¤ËKSD¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¤Û¤ó¤È¤ËµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤Ã¤¿¤«Âç³Ø¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£