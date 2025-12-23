Image:yamajitsu.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、置き場所に困る小型ゲーム機やコントローラーをまとめて収納できる山崎実業（Yamazaki）の「蓋付き重ねられるゲーム機器収納ケース スマート」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい 石こうボードピンセット 付属】 蓋付き 重ねられる ゲーム機器 収納ケース ブラック W28.2×D11.5×H16.8cm スマート smart ゲーム機 コントローラー 収納 仕切り付き 壁付け 収納したまま充電可能 10313 2,814円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

ゲーム機やコントローラーを一括収納。山崎実業の「蓋付き重ねられるゲーム機器収納ケース スマート」が2,814円

Yamazaki（山崎実業）の「蓋付き重ねられるゲーム機器収納ケース スマート」は、Nintendo Switch本体やJoy-Con（ジョイコン）、PS5/PS4のコントローラーを一括収納できる蓋付き収納ケース。2025年11月に発売したばかりの新作収納アイテムが、今なら12%オフの2,814円で購入できるチャンスです。

整理して収納できる仕切り付き。最大2個まで重ね置きできるから整理整頓がさらに進みます

内部には自由度の高い「仕切り」付き。ゲーム機本体やコントローラー、周辺機器など収納物の高さや種類に合わせてレイアウトを調整できて便利です。

28.2cm（幅）×11.5cm（奥行き）×16.8cm（高さ）とコンパクト。シンプルなデザインで、どんな部屋にもすぐに馴染みます。

ホコリよけに効果的なフタ付き。フタを外せば最大2個まで重ねて収納可能で、限られたスペースを有効活用できます。

「充電しながら収納」を叶える機能的なデザイン性もGOOD。壁面に浮かせて設置も可能です

本体側面にスリットがあり、ゲーム機やコントローラーを充電しながら収納OK。充電のためにいちいち取り出す必要がないのは嬉しいですね。

充電ケーブルを本体横から出せるので、配線もスッキリします。

付属の「石こうボードピン」を使えば、壁面に設置も可能。浮かせて収納できるのでホコリがたまりにくく、掃除もラクラクです。

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい 石こうボードピンセット 付属】 蓋付き 重ねられる ゲーム機器 収納ケース ブラック W28.2×D11.5×H16.8cm スマート smart ゲーム機 コントローラー 収納 仕切り付き 壁付け 収納したまま充電可能 10313 2,814円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞山崎実業のアイテム一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月23日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」