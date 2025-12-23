ベルギーの時計ブランド「レッセンス」が、インダストリアルデザイナーのマーク・ニューソンとコラボ。新作モデル「タイプ3 マーク・ニューソン」をリリースします。

Image: Ressence

ジョナサン・アイブの相棒

マーク・ニューソンは現代工業デザインを代表する存在で、IDEEなどの家具ブランドのほか、フェラーリやナイキなどの錚々たる世界的企業にデザインを提供してきました。

2014〜2019年にはApple（アップル）に在籍し、ジョナサン・アイブと共に多くの製品デザインを担当。2019年にアイブがAppleを退職したタイミングで一緒に退職し、新たなデザイン会社 LoveFormを共同設立。LoveFormはOpenAIと謎めいたAIプロダクトを開発中です。

マーク・ニューソン自身は曲線を生かした官能的なデザインを得意とし、時計ブランド「アイクポッド」の創設者として、時計業界でもビッグネームです。

曲線を生かした美麗デザイン

Image: Ressence

今回コラボしたレッセンスはどんな時計ブランドかというと、2010年にベルギーで設立された比較的新興の会社です。そのプロダクトはあくまでデザインを優先して開発されており、理想のデザインを実現するために新たな機構を開発することを旨としています。特に有名なのは、針ではなく回転ディスクで時刻表示する「ROCS（レッセンス・オービタル・コンベックス・システム）」という特許技術です。

今回のコラボモデルのベースとなったタイプ3は、文字盤部分がオイルで満たされています。光の屈折による歪みをなくすことで、どの角度からでもガラスに直接時間が表示されているかのような視認性を実現しています。ドーム型の風防ガラスはエッジが緩やかにカーブしているのですが、そこに沿うように表示されるダイヤルはミステリアス。ムーヴメントをオイルで満たすという機構を機械式時計で実現しているのは、世界でもレッセンスだけです。

Image: Ressence

今回のコラボモデルは、滑らかなシルエットをマーク・ニューソン流にリデザイン。コーティング加工が施されたチタンケースは、ケースサイズも45mmと絶妙なバランスです。ダイヤルトーンはブラックとグレーを基調とし、ミニマルな魅力に満ちています。アイクポッドやApple Watchの流れも感じさせますね。

Appleファンならずとも気になるデザインだと思いますが、お値段は936万1000円。うーん、すごい…。

しかし、アントワープの流れを汲むプロダクトデザインの極地ともいえる名作ですので、買えないまでもその姿はぜひ拝みたいものです。

