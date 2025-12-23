病院に行きたくない猫ちゃんと飼い主さんの様子が面白いと話題になっています。猫ちゃんあるあるとして、猫を飼っている方達の共感も誘っているようです。動画には「うちもこんな感じｗ」「必死で逃げててかわいい！」等のコメントが寄せられ4万回以上再生されています。

【動画：病院に連れていかれることを察した猫→全力で逃げ始めて…『追いかけっこの様子』に爆笑】

病院に行きたくない猫VS飼い主さん

TikTokアカウント「hotoke1007」に投稿されたのは、猫のルルちゃんが病院に行く日の様子です。飼い主さんが、ルルちゃんをキャリーに入れるために捕まえようとすると、ルルちゃんは家の中を猛ダッシュで逃走！

廊下を全力で走り階段を駆け上っていったそう。逃げ回るルルちゃんと飼い主さんの追いかけっこになったのだとか。

追いかけっこの決着は…

飼い主さんに捕まらないように家の中を逃げ回っていたルルちゃん。しかし、動画の最後には飼い主さんに捕獲されているルルちゃんの姿が…。

全力で逃げていたルルちゃんでしたが、飼い主さんのほうが一枚上手だったよう。不本意ながらも捕まってしまい、ルルちゃんは不満げなお顔をしていたそうでした。

病院に行きたくないルルちゃん

ルルちゃんが病院に行きたくない姿は他にも投稿されているようです。こちらの動画では、飼い主さんに引っ張られてしぶしぶキャリーまで行くルルちゃんの姿が。飼い主さんに引きずられて連れていかれる姿が可愛いと話題になっているようです。

ルルちゃんは、最後はあきらめてお利巧にキャリーの中に入ってくれたそう。病院を嫌がるルルちゃんの姿に多くの共感が集まる投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は4万回以上再生され「捕らえられた時の顔ｗ」「必死で逃げててかわいい！」等のコメントが寄せられ、逃走したものの捕まってしまうルルちゃんの様子に思わず笑ってしまう人が続出したようです。

TikTokアカウント「hotoke1007」では、ルルちゃんの面白くて可愛い姿や同居ペットのフトアゴヒゲトカゲの動画が投稿されています。

