8年前の寒い夜。玄関前に突然現れ、鳴き叫んでいた猫を保護すると...？とても幸せに満ちた表情で素敵に成長した姿が感動的だと大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、「ずっとのおうちを自分の力で見つけたんだね」「ずっと幸せにね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：寒い夜、玄関前に『突然現れて鳴き叫んでいた猫』を保護→８年後……感動のビフォーアフター】

突然現れた猫を保護したら...

Xアカウント「kazu」に投稿されたのは、8年前に保護されたという猫の『アイビー』くん。アイビーくんとの出会いは11月の寒い夜だったとのこと。突然玄関前に現れたアイビーくんはずっと鳴き叫んでいたそう。長いこと鳴き続けていたアイビーくんから、飼い主さんは強い意思を感じたのだといいます。

まるでアイビーくんが飼い主さんの家を選んできたかのような行動に衝撃を受けました。

8年経った現在、アイビーくんは自分で選んだ飼い主さんのお家で立派に成長したとのこと。保護当時の厳しい表情は消え、まん丸な目が幸せそうに輝いているアイビーくんの様子に思わず胸がいっぱいになりました。毛艶もとても良くなったアイビーくん。胸元にはおしゃれな蝶ネクタイが映えていて、誇らしげに飼い主さんを見上げる姿がとても印象的でした。

今では『猫王子』として愛されているアイビーくん。飼い主さんも「アイビーうちを選んでくれて本当にありがとう」と言っており、運命的な出会いに感謝しているとのこと。自分の幸せを自力で探し出し、周りも幸せにしたアイビーくんなのでした。

自力でつかんだ最高の幸せ

成長したアイビーくんの幸せに満ちた姿を見た方たちから「この家にするって決めてたんでしょうね」「素敵な出逢い」などの声が寄せられていました。

また、多くの方からアイビーくんの8回目のウチの子記念日を祝うコメントが届けられました。

Xアカウント「kazu」では、成長したアイビーくんの素敵な姿がたくさん投稿されています。アイビーくんのこれからはきっと永遠に幸せに満ちていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「kazu」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。