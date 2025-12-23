1.毛布（タオル）

猫が好むものとして、まず挙げられるのが毛布やタオルなどです。猫が毛布やタオルを好む理由には、いくつかの要因があります。

まずは触り心地と温度。柔らかく体が沈み込む素材は、母猫と過ごしていた時の安心感を思い出させ、リラックス効果を生むと考えられます。また、毛布の保温性は快適な休息環境として最適です。猫によっては安心しているとき、甘えたいときに行うふみふみ行為を毛布やタオルで行う子もいます。

ただし、毛布やタオルは、ほつれ・糸くず・毛玉の誤飲などに注意が必要。特にほつれはひどくなると誤飲につながるため、定期的に状態をチェックし、古いものは早めに交換しましょう。

2.おもちゃ

続いて挙げられるのは、おもちゃ。猫にとっておもちゃは単なる娯楽ではなく、狩りの動作を疑似体験できる貴重な存在です。動くおもちゃや不規則に揺れるものは、猫の視覚や聴覚を刺激し、追いかけたり飛びかかったりする行動を誘発させます。結果、ストレス発散や運動不足の解消にもつながります。

ただし、遊びに夢中になるあまり、紐や小さな部品を誤って飲み込む危険もあるため、遊ぶときは必ず飼い主が見守り、使用後は目の届かない場所へ片付ける習慣をつける必要があります。

また、古くなったおもちゃの破損部分にも注意し、安全に遊べる状態かどうか定期的に点検することも欠かせません。

3.ダンボール

ダンボールを猫が好む理由は、外界から守られている感覚が得られる隠れ家になるから。囲われた空間と適度な暗さは警戒心を和らげ、猫にとってリラックスして過ごせる環境です。

さらに、表面の質感が爪に引っかかりやすく、爪とぎをする際にも心地よさを感じることも。総じて、猫にとって非常に相性の良い素材といえます。

ただし、使い続けるうちに破片が散らかったり、湿気でカビが発生することもあるため、清潔さを保つことが重要。状態が悪くなった場合は早めに新しいダンボールへ替えることが望まれます。

4.こたつ

こたつは猫にとって冬の避難所のような存在。暗く狭いこたつ内部は安心感が生まれやすい環境です。温かさと心地よさが合わさることで、長時間入り続けてしまう猫も少なくありません。

しかし、温まりすぎることで脱水や熱中症のリスクが高まる場合があります。また一定の熱が続くことで、低温やけどを起こすおそれもあります。ときどき外へ誘導して水分補給を促すなどの工夫が欠かせません。

5.新聞紙

新聞紙は、カサカサした音や薄く動かしやすい素材感が猫の好奇心を刺激。おもちゃ代わりになりやすいアイテムです。上に乗って自分の場所だと主張したり、紙の動きを楽しみながら潜り込んだり、破いてストレスを発散したりと、猫にとって遊び方は様々です。

ただし、新聞紙の破片を飲み込む危険性もあります。新聞紙を使った遊びはほどほどにし、破れた紙はこまめに片付けることが望ましいでしょう。

まとめ

猫が特定の物を好む理由には、さまざまな要因が深く関わっています。どのアイテムも魅力的ですが、同時に安全面への配慮も欠かせません。誤飲や過度な利用を避けながら、猫の好みや習性を理解して適切に使わせることで、猫の暮らしはより満ち足りたものになるはずです。

今回の記事を参考に、猫が虜になりやすいアイテムを上手に取り入れてみてください。