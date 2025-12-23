サッと着るだけでOK！【GU】大人の冬映え♡「きらきらカーデ」

夜のお出かけもムードたっぷりに楽しめる冬には、暗くてもコーデが華やぐキラキラとしたラメアイテムが頼りになりそう。今回は、イルミネーションにも映えて冬にぴったりなラメ入りカーディガンを【GU（ジーユー）】からご紹介します。ドレッシーな素材感が、気取らないカジュアルコーデに特別感をプラスしてくれるはず。おしゃれスタッフさんのスタイリングごと、丸っと真似してみて！

ラメがきらめくフェザータッチの冬映えカーディガン

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」\2,990（税込）

散りばめられたラメの繊細な光沢感が、夜のお出かけ時にも埋もれない存在感を発揮してくれそうなクルーネックカーディガン。毛足の長いフェザータッチの素材を使用しており、ふわふわとした風合いもシーズンムードを後押しします。今シーズンはフロントのボタンがパール調のものにアップデートされ、さらに上品見えを狙えるデザインに。

ラメで華やぐシックなブラウンのワントーンコーデ

ブラウンのカーディガンに同系色のフレアスカートを合わせた、旬カラーのワントーンコーデ。起毛感のあるリッチな素材のおかげでワントーンでまとめてものっぺり見えにくく、落ち着いたブラウンの上下でも華やかさを感じさせます。着丈は程よくコンパクトなので、タックインせずともすっきりとメリハリのあるスタイリングを楽しめそうです。

マニッシュなパンツコーデに女性らしさを演出

ナチュラルカラーのカーディガンに、クラシカルなハーフ丈のコートをオン。ジャケットライクなデザインのコートで端正な雰囲気を醸しつつ、コーデュロイ素材のイージーパンツをあえて取り入れ、カジュアルダウンさせています。ともすればマニッシュなテイストに寄りがちな組み合わせも、コートからチラ見えするカーディガンのきらめきが品よく女性らしさを香らせてくれそうです。

ダークトーンに差し込むキレイ色のブルーで上級者見え

ベーシックな3色のほか、色味でコーデの主役になる淡いブルーもラインナップ。黒やダークグレーのアイテムのなかにキレイ色のブルーを差し込むことで顔まわりがパッと明るくなり、おしゃれ上級者感をUPさせられそうです。ダークトーンのアイテムばかりを選んで沈んでしまいがちな冬コーデには、鮮やかな色とラメをアクセントにきかせたカーデで新鮮味を与えて。華やかなホリデーシーズンを、いつもより楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ