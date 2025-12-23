『ダブルインパクト2026』開催決定！ M-1準優勝のドンデコルテも参戦「社会性のないネタをやりたい」
「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026」開催記者会見が23日、都内にて開催され、「M-1グランプリ2025」で準優勝を果たしたドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）をはじめ、コットン（西村真二・きょん）、スタミナパン（麻婆、トシダタカヒデ）、セルライトスパ（肥後裕之、大須賀健剛）、ダンビラムーチョ（大原優一、原田フニャオ）、ななまがり（森下直人、初瀬悠太）が参加を表明した。
【写真】ドンデコルテら漫才＆コントの二刀流猛者が集結！
「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026」は、漫才とコントの二刀流No,1を決める賞レース。プロ・アマ芸歴不問で、優勝者には賞金1000万円が贈られる。第2回は新たに「芸人、出し尽くせ。」というキャッチコピーがつき、審査基準は「とにかく面白い漫才とコント」であること。予選1回戦は、漫才とコントのいずれか1ネタを選択し披露。2回戦以降は、漫才→コントという順番に2ネタを披露する。エントリーは2025年12月23日正午から。前年度準決勝進出者は1回戦が免除される。
司会を務めたのは2025年の覇者「ニッポンの社長」の辻晧平とケツ。登場するなり辻は「今日であっていますか？」とM-1グランプリ2025の2日後に行われる会見に触れると「まだM-1グランプリの空気一色ですよ」と発言。そんななか、昨年決勝進出を果たしたセルライトスパ、コットン、ななまがり、スタミナパンをはじめ、M-1グランプリ2025で準優勝を果たしたドンデコルテらが参戦を表明。
ドンデコルテの渡辺は「出ることをいま決めました」と発言すると、小橋は「M-1という偉大な大会で2位をとらせていただいたおかげで、ここに立てている。だからM-1を盛り上げていきたい」とボケる。小橋の発言に渡辺は「M-1の結果のおかげでここに呼んでもらえた。それって日テレのオフィシャルが『ダブルインパクト』より『M-1グランプリ』の方が上って認めていることですよね」とプロデューサー陣に問いかけて会場を笑わせる。
大会への意気込みを聞かれた渡辺は、M-1グランプリで見せたネタによって「左右の党派の方々からDMが殺到しています」と明かすと「テレビでネタをやるにあたって、どちらにも映るようにしたおかげで、どちらも刺激してしまった」と苦笑い。だからこそ「ダブルインパクト」では「社会性のないネタをやりたいと思っています」と宣言していた。
ほかにも「コットン」が、先日行われた「THE W」での霜降り明星・粗品から言われた「スカしている」を取り上げ、ダンビラムーチョも“自粛していた”という自虐ネタを語るなど、会見は大盛り上がりとなったが、それぞれのコンビが独自のトークで大会での飛躍を誓っていた。
「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026」は、漫才とコントの二刀流No,1を決める賞レース。プロ・アマ芸歴不問で、優勝者には賞金1000万円が贈られる。第2回は新たに「芸人、出し尽くせ。」というキャッチコピーがつき、審査基準は「とにかく面白い漫才とコント」であること。予選1回戦は、漫才とコントのいずれか1ネタを選択し披露。2回戦以降は、漫才→コントという順番に2ネタを披露する。エントリーは2025年12月23日正午から。前年度準決勝進出者は1回戦が免除される。
司会を務めたのは2025年の覇者「ニッポンの社長」の辻晧平とケツ。登場するなり辻は「今日であっていますか？」とM-1グランプリ2025の2日後に行われる会見に触れると「まだM-1グランプリの空気一色ですよ」と発言。そんななか、昨年決勝進出を果たしたセルライトスパ、コットン、ななまがり、スタミナパンをはじめ、M-1グランプリ2025で準優勝を果たしたドンデコルテらが参戦を表明。
ドンデコルテの渡辺は「出ることをいま決めました」と発言すると、小橋は「M-1という偉大な大会で2位をとらせていただいたおかげで、ここに立てている。だからM-1を盛り上げていきたい」とボケる。小橋の発言に渡辺は「M-1の結果のおかげでここに呼んでもらえた。それって日テレのオフィシャルが『ダブルインパクト』より『M-1グランプリ』の方が上って認めていることですよね」とプロデューサー陣に問いかけて会場を笑わせる。
大会への意気込みを聞かれた渡辺は、M-1グランプリで見せたネタによって「左右の党派の方々からDMが殺到しています」と明かすと「テレビでネタをやるにあたって、どちらにも映るようにしたおかげで、どちらも刺激してしまった」と苦笑い。だからこそ「ダブルインパクト」では「社会性のないネタをやりたいと思っています」と宣言していた。
ほかにも「コットン」が、先日行われた「THE W」での霜降り明星・粗品から言われた「スカしている」を取り上げ、ダンビラムーチョも“自粛していた”という自虐ネタを語るなど、会見は大盛り上がりとなったが、それぞれのコンビが独自のトークで大会での飛躍を誓っていた。