米津玄師、『紅白歌合戦』出場決定！ 『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」披露
2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）に、米津玄師の出場が決定。映画『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」を披露する。
【写真】M!LK・佐野勇斗、紅白初出場に感慨 昨年の“願掛け”明かし「まさかこんなに早く叶えられる日が来るとは！」
米津の出場は3回目。今回はヒットチャートを席巻し続け、海外チャートにも次々ランクインするなど世界的にも大ヒットしている「IRIS OUT」を初めてパフォーマンスする。
米津は出場にあたり「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で３回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に３回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。３回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします」とコメントを寄せている。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
【写真】M!LK・佐野勇斗、紅白初出場に感慨 昨年の“願掛け”明かし「まさかこんなに早く叶えられる日が来るとは！」
米津の出場は3回目。今回はヒットチャートを席巻し続け、海外チャートにも次々ランクインするなど世界的にも大ヒットしている「IRIS OUT」を初めてパフォーマンスする。
米津は出場にあたり「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で３回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に３回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。３回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします」とコメントを寄せている。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。