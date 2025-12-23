高杉真宙＆波瑠結婚、ドラマ共演者から祝福の声続々 アンミカ「その透明感に魅了されました」
俳優の高杉真宙（29）と波瑠（34）が23日、それぞれ自身のSNSで結婚を発表し、芸能界から祝福の声が続々と寄せられている。
【写真】お幸せに！純白ドレスを披露した波瑠※写真2枚目
二人は直筆の署名を添えた文書をそれぞれのSNSに掲載。「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
2人はそれぞれ出演していたTBS系の連続ドラマが最終回を迎えたばかりで、共演者が2人の結婚を祝った。『フェイクマミー』で川栄李奈と主演を務めた波瑠。共演したアンミカは波瑠のインスタグラムの投稿に「ドラマでその透明感に魅了されました。爽やかなお二人の門出を心から祝して」とコメントした。
同じく共演した中田クルミは「きゃーー！おめでとうございます」と祝福。タレントの紗綾も「波瑠ちゃんおめでとうー 末永くお幸せに」と喜んだ。
『ロイヤルファミリー』に出演していた高杉には、共演した吉沢悠から「結婚おめでとうございます 素敵なご夫婦ですね！嬉しいご報告をありがとう 末長くお幸せに」と祝福の声が。このほか、タレントの高見恭子も「素敵な未來を」とエールを送った。
