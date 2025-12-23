「キモいと思われても『おぢアタック』は続けます」43歳男性の主張。20代女性に“いいね”して「デートまでいける確率」は
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆“5年間で20代女性30人”と関係を持った!?
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回お話を伺うのは圭太さん（仮名・男性・43歳）。
なんと彼はいわゆる迷惑行為として広まっている「おぢアタック」について、「僕はおぢアタックをこれからも続けますよ」と豪語しているので、その真意を紐解いていきたいと思います。
おぢアタックとは35歳以上の男性が8歳以上年下の女性に恋愛感情を抱き、口説き落とせるかもしれないと勘違いしてアプローチしてくる行為のこと。
おぢアタックは世の若い女性たちの間で「キモい」「迷惑」というレッテルを貼られがちですが、圭太さんは「直近の5年間だけでも30人以上の20代女性と関係を持ちました」というのです。
「大半はアプリ（マッチングアプリ）で出会った子たちですけど、なかには仕事で知り合ったクライアント企業の女性や、行きつけのバーの従業員女性を口説き落とせたこともありますね」（圭太さん）
◆豪語していた彼はハイスペ＆イケビジュだった
そもそも圭太さんのプロフィールや人となりを説明しておきますと、高学歴・高収入のハイスペ男性。そして従業員が10人程度という小規模ながらメディア関係の会社の経営者で、ヒゲが似合うダンディなビジュ。
本人は「竹野内豊の下位互換（笑）」と自称していますが、たしかに系統は竹野内路線なのでモテるのは納得で、恋愛強者であることは間違いありません。
それにしても“5年間で20代女性30人”というのは驚きです。
「『どうせウソでしょ？』とか『ハッタリかましてる』とか、そういうふうに疑われることも多いんですが、申し訳ないけど5年で30人って本当なんですよ。
僕は20代の頃に一度結婚しているバツイチなんですけど、結婚期間の数年間以外はずっと遊び続けているので、経験人数は300人を超えてます。要するに20代の頃からずっと鍛錬を続けている恋愛の“現役プロアスリート”みたいなもの。
早々に恋愛の戦いから降りている“アマチュア”の同年代男性に、40代になっても20代女性とすぐに関係を持てるというこの“高み”が、本当にあるっていうのを理解できないのは仕方ないとは思います（笑）」（圭太さん）
◆マッチングアプリでデートできるのはたった1％
なかなか挑発的な言葉を並べる圭太さんですが、20代女性へのおぢアタックは、実はかなり地道で泥臭いことをしているようです。
「僕から20代女性にアプローチして関係を持てる確率なんてめちゃくちゃ少ないですよ。
アプリでは何百人に“いいね”を送っても、そこからマッチングして、メッセージのやりとりで仲よくなって、デートまでいけるっていう確率は1％ぐらいかもしれない。
でもアプリなら500人にアプローチしまくる（“いいね”を送りまくる）こと自体はそんなに大変じゃないし、そこから5人デートできるって考えれば、コスパもタイパも悪くない。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回お話を伺うのは圭太さん（仮名・男性・43歳）。
なんと彼はいわゆる迷惑行為として広まっている「おぢアタック」について、「僕はおぢアタックをこれからも続けますよ」と豪語しているので、その真意を紐解いていきたいと思います。
おぢアタックとは35歳以上の男性が8歳以上年下の女性に恋愛感情を抱き、口説き落とせるかもしれないと勘違いしてアプローチしてくる行為のこと。
おぢアタックは世の若い女性たちの間で「キモい」「迷惑」というレッテルを貼られがちですが、圭太さんは「直近の5年間だけでも30人以上の20代女性と関係を持ちました」というのです。
「大半はアプリ（マッチングアプリ）で出会った子たちですけど、なかには仕事で知り合ったクライアント企業の女性や、行きつけのバーの従業員女性を口説き落とせたこともありますね」（圭太さん）
◆豪語していた彼はハイスペ＆イケビジュだった
そもそも圭太さんのプロフィールや人となりを説明しておきますと、高学歴・高収入のハイスペ男性。そして従業員が10人程度という小規模ながらメディア関係の会社の経営者で、ヒゲが似合うダンディなビジュ。
本人は「竹野内豊の下位互換（笑）」と自称していますが、たしかに系統は竹野内路線なのでモテるのは納得で、恋愛強者であることは間違いありません。
それにしても“5年間で20代女性30人”というのは驚きです。
「『どうせウソでしょ？』とか『ハッタリかましてる』とか、そういうふうに疑われることも多いんですが、申し訳ないけど5年で30人って本当なんですよ。
僕は20代の頃に一度結婚しているバツイチなんですけど、結婚期間の数年間以外はずっと遊び続けているので、経験人数は300人を超えてます。要するに20代の頃からずっと鍛錬を続けている恋愛の“現役プロアスリート”みたいなもの。
早々に恋愛の戦いから降りている“アマチュア”の同年代男性に、40代になっても20代女性とすぐに関係を持てるというこの“高み”が、本当にあるっていうのを理解できないのは仕方ないとは思います（笑）」（圭太さん）
◆マッチングアプリでデートできるのはたった1％
なかなか挑発的な言葉を並べる圭太さんですが、20代女性へのおぢアタックは、実はかなり地道で泥臭いことをしているようです。
「僕から20代女性にアプローチして関係を持てる確率なんてめちゃくちゃ少ないですよ。
アプリでは何百人に“いいね”を送っても、そこからマッチングして、メッセージのやりとりで仲よくなって、デートまでいけるっていう確率は1％ぐらいかもしれない。
でもアプリなら500人にアプローチしまくる（“いいね”を送りまくる）こと自体はそんなに大変じゃないし、そこから5人デートできるって考えれば、コスパもタイパも悪くない。