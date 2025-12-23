【Z李×角由紀子】裏社会とスピリチュアルの“意外な関係性”。ヤクザが数珠を巻くのは「悪いことをしてる自覚があるから」
ギャンブラー、インフルエンサーとして「運」の使い方を熟知したZ李と、スピリチュアルに精通するオカルト研究家・角由紀子。「運がいい人」と「運が悪い人」の違いが生々しく語られた第一回に続き、今回は「裏社会とスピリチュアル」について赤裸々に語り尽くした。因果応報の正体から霊感商法の仕組みまでを大暴露！
ーー裏社会の人たちにとっても、「開運法」があったりするんでしょうか？
Z李 ありますよ。「悪いことしてる自覚」があるから、みんな結構運を気にしてます。ヤクザほど腕に数珠をジャラジャラ巻いて「波動」とか言い始めるし、神棚もちゃんと置いてる。「ゼロ磁場の神社がいい」とか言って、千葉と富山と奈良を線で結んだレイラインがどうとか、そういうのも大好き。
角 裏社会で人気のパワースポットって、やっぱりあるんですか。
Z李 名前は出せないけど、裏社会で共有されている「ここは効く」っていうスポットはたくさんある。出雲大社行きました、伊勢神宮行きました、将門の神社行きましたって、インスタに上げてる人間もいる。平清盛の遠縁の子孫を自称してるヤツなんだけどさ。
角 それは面白い人ですね（笑）。
Z李 そいつが出雲行って、伊勢行って、将門ゆかりの鎧神社まで行ってるから、「それ全部行くのはやばいよ」って言ったんですよ。出雲側と朝廷側と将門側、全部にいい顔するみたいなもんだから、「道真公と同じことしてるぞ、お前。祟られて死ぬぞ」ってテキトーに脅したら、マジで震え上がっちゃって。
角 その後、どうなったんですか。
Z李 「どうしたらいいですか」って聞いてくるから、「もう朝廷側にやられるから、とりあえず将門に謝っとけ」って言ったら、次の日には首塚行って、そのあとも将門由来の神社を三日くらいでコンプリートしてた。で、ちょっといいことあると「将門のおかげだ」って言う。
角 完全に操られてる（笑）。
◆悪いことしてる自覚があるからこそ、神社仏閣にハマる悪人も多い
Z李 スピってるヤツなんて、そんなもんですよ。彼の中では「将門神社を何か所も回った」というのがサンクコストになってる。で、何百万円もかけて買った数珠も「その数珠は敵対する側の石だ」とか言われると、「やっぱりそうだ」とか言って海に埋めに行ったりね。
角 もったいないですね（笑）。
Z李 そこで俺が「まさか東の海じゃないよね？ 将門死んだの東だからね？」って追い討ちかけると、「どういうことですか」ってさらに食いついてくるから、「壇ノ浦の戦いで将門の流れがあるんだよ」とか、テキトーなことを言う。それも信じる。スピ依存って、そのくらい操りやすい状態なんですよ。
角 でも、そうやって神社やスピで、自分の罪を相殺しようとしてる裏社会の人、多いですよね。
Z李 めちゃくちゃ多い。悪いことしてる自覚があるから、「神社行っとけばチャラになる」「高い石買っとけばバランス取れる」と思いたいんですよ。でも、許されるわけないじゃないですか。どれだけ数珠つけてもね。
角 それでも中には、悪いことしてても運が良さそうな人っていますよね。その違いについてはどう思われますか？
Z李 います。捕まらずに親分になるやつとかね。でも、そういうヤツってだいたい人徳がある。若い衆に無茶させても、どこかでちゃんと面倒見てたり、飯食わせたりするから、「あの人のためなら」と動いてくれる人間が多い。結局、人の心が分かるかどうかだと思いますよ。
◆スピよりも科学的に考えると「因果応報」の仕組みがわかる
ーー「人に恨まれるかどうか」が運の分かれ目なんですね。
Z李 そう。裏社会って因果応報が一番早い世界なんですよ。リーガルなモラルが通用しない分、「あいつ詐欺師だからやっちゃっていいでしょ」「あいつ悪いことしてるから金取ってもいいでしょ」ってなりやすい。悪いことしてるヤツほど詐欺に引っかかったり、報復されたりしやすい。
ーー裏社会の人たちにとっても、「開運法」があったりするんでしょうか？
角 裏社会で人気のパワースポットって、やっぱりあるんですか。
Z李 名前は出せないけど、裏社会で共有されている「ここは効く」っていうスポットはたくさんある。出雲大社行きました、伊勢神宮行きました、将門の神社行きましたって、インスタに上げてる人間もいる。平清盛の遠縁の子孫を自称してるヤツなんだけどさ。
角 それは面白い人ですね（笑）。
Z李 そいつが出雲行って、伊勢行って、将門ゆかりの鎧神社まで行ってるから、「それ全部行くのはやばいよ」って言ったんですよ。出雲側と朝廷側と将門側、全部にいい顔するみたいなもんだから、「道真公と同じことしてるぞ、お前。祟られて死ぬぞ」ってテキトーに脅したら、マジで震え上がっちゃって。
角 その後、どうなったんですか。
Z李 「どうしたらいいですか」って聞いてくるから、「もう朝廷側にやられるから、とりあえず将門に謝っとけ」って言ったら、次の日には首塚行って、そのあとも将門由来の神社を三日くらいでコンプリートしてた。で、ちょっといいことあると「将門のおかげだ」って言う。
角 完全に操られてる（笑）。
◆悪いことしてる自覚があるからこそ、神社仏閣にハマる悪人も多い
Z李 スピってるヤツなんて、そんなもんですよ。彼の中では「将門神社を何か所も回った」というのがサンクコストになってる。で、何百万円もかけて買った数珠も「その数珠は敵対する側の石だ」とか言われると、「やっぱりそうだ」とか言って海に埋めに行ったりね。
角 もったいないですね（笑）。
Z李 そこで俺が「まさか東の海じゃないよね？ 将門死んだの東だからね？」って追い討ちかけると、「どういうことですか」ってさらに食いついてくるから、「壇ノ浦の戦いで将門の流れがあるんだよ」とか、テキトーなことを言う。それも信じる。スピ依存って、そのくらい操りやすい状態なんですよ。
角 でも、そうやって神社やスピで、自分の罪を相殺しようとしてる裏社会の人、多いですよね。
Z李 めちゃくちゃ多い。悪いことしてる自覚があるから、「神社行っとけばチャラになる」「高い石買っとけばバランス取れる」と思いたいんですよ。でも、許されるわけないじゃないですか。どれだけ数珠つけてもね。
角 それでも中には、悪いことしてても運が良さそうな人っていますよね。その違いについてはどう思われますか？
Z李 います。捕まらずに親分になるやつとかね。でも、そういうヤツってだいたい人徳がある。若い衆に無茶させても、どこかでちゃんと面倒見てたり、飯食わせたりするから、「あの人のためなら」と動いてくれる人間が多い。結局、人の心が分かるかどうかだと思いますよ。
◆スピよりも科学的に考えると「因果応報」の仕組みがわかる
ーー「人に恨まれるかどうか」が運の分かれ目なんですね。
Z李 そう。裏社会って因果応報が一番早い世界なんですよ。リーガルなモラルが通用しない分、「あいつ詐欺師だからやっちゃっていいでしょ」「あいつ悪いことしてるから金取ってもいいでしょ」ってなりやすい。悪いことしてるヤツほど詐欺に引っかかったり、報復されたりしやすい。