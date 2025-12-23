「晴れなら風呂掃除」「雨なら窓ふき」天気で場所変え！大掃除のコツ【ひるおび】
知的家事プロデューサーの本間朝子さんによると、
『大掃除は、天気によって場所を変えるのが効率的』です。
【写真を見る】「晴れなら風呂掃除」「雨なら窓ふき」天気で場所変え！大掃除のコツ【ひるおび】
晴れの日のおすすめは・・・
晴れの日は、乾燥していて湿度が低く水気が飛びやすいので、以下を行うのが効率的です。
◆クローゼットなど、収納の拭き掃除や換気
➡湿気がこもりにくく、におい・カビ予防に
◆浴室や洗面所など水回りの掃除
➡掃除した後に水気を拭き取って換気すると、カビ予防まで完了
◆フローリングの水拭き
➡乾燥待ちの時間が短く済む
◆洗濯
➡カーテンやシーツなど大物洗いのチャンス
くもり・雨の日のおすすめは・・・
汚れが水分を含むので、くもりや雨の日に掃除しやすくなる場所もあります。
◆窓や鏡の拭き掃除
➡乾きが遅い分、拭きムラが出にくい
◆ベランダの流し掃除
➡小雨〜止み間がおすすめ
◆床掃除（掃除機がけ／乾拭き）
➡湿気でホコリが舞いにくく、空中に広がりにくい
◆玄関の砂・泥の掃き掃除
➡湿気でホコリが舞いにくく、空中に広がりにくい
天気予報を見ながら、大掃除のスケジュールを組んでみるのはいかがでしょうか。
（ひるおび 2025年12月23日放送より）