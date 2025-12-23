知的家事プロデューサーの本間朝子さんによると、

『大掃除は、天気によって場所を変えるのが効率的』です。

【写真を見る】「晴れなら風呂掃除」「雨なら窓ふき」天気で場所変え！大掃除のコツ【ひるおび】

晴れの日のおすすめは・・・

晴れの日は、乾燥していて湿度が低く水気が飛びやすいので、以下を行うのが効率的です。

◆クローゼットなど、収納の拭き掃除や換気

➡湿気がこもりにくく、におい・カビ予防に

◆浴室や洗面所など水回りの掃除

➡掃除した後に水気を拭き取って換気すると、カビ予防まで完了

◆フローリングの水拭き

➡乾燥待ちの時間が短く済む

◆洗濯

➡カーテンやシーツなど大物洗いのチャンス

くもり・雨の日のおすすめは・・・

汚れが水分を含むので、くもりや雨の日に掃除しやすくなる場所もあります。

◆窓や鏡の拭き掃除

➡乾きが遅い分、拭きムラが出にくい

◆ベランダの流し掃除

➡小雨〜止み間がおすすめ

◆床掃除（掃除機がけ／乾拭き）

➡湿気でホコリが舞いにくく、空中に広がりにくい

◆玄関の砂・泥の掃き掃除

➡湿気でホコリが舞いにくく、空中に広がりにくい

天気予報を見ながら、大掃除のスケジュールを組んでみるのはいかがでしょうか。

（ひるおび 2025年12月23日放送より）