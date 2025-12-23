オリックスは２３日、球団公式インスタグラムに新規投稿。契約更改に臨んだ際の平野佳寿投手のスーツ姿をアップすると、ファンから大きな反響が集まった。

「Ｂｓスーツコレクション」として選手が契約更改を行った際のスーツ姿を定期的にアップしているオリックス。平野はブラウンのスーツに黒シャツというダンディ感満載だ。ソファに鎮座する姿は貫禄十分と言える。

コメント欄には多くの感想が書き込まれ「貫禄半端ない笑」「うちの、野球とか知らん中２息子に、『この人なんの職業やと思う？』って聞いたら、『オリックスの（オリックスは雰囲気でわかったらしい）…ボス』」「怖いけど、なんか素敵「金利いくらですか？」「まさに守護神でしかない見た目です！！！！笑笑」「同い年とは思えない凄いオーラ」と反響の声があがった。

平野は１１日に大阪市内の球団施設で契約更改に臨み今季年俸１億６５００万円から減額制限を超える１億１０００万円ダウンの５５００万円でサイン（金額は推定）。投手コーチ兼任となる来季を“ラストチャンス”と位置づけ巻き返しを誓った。

４月３日・ロッテ戦でＮＰＢ通算２５０セーブを達成。ただ、今季は３試合登板で０勝１敗１セーブ、防御率１５・４３だった。パ・リーグ投手最年長で来季はプロ２１年目。「今年で終わってもおかしくなかった。（来年は）ラストチャンスというか。最後…うん、（それぐらいの）気持ちで」と語っていた。