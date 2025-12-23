「子供たちも乗っている」軽自動車を“あおり運転”した大型トラックが警察に捕まるまで――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月16日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、安全運転を心がけるなかで直面した恐怖体験を紹介する。
◆ぴたりと背後に張りつく大型トラック
田村真美さん（仮名・40代）は、小学生の息子と娘を乗せて、実家へ向かう途中だった。
「小回りが利く軽自動車が好きで、ずっとダイハツの“ミラココア”に乗っています。運転が得意じゃないから、少しでも安心できる車を選んでいるんです」
その日も、いつものように安全運転を心がけながら走っていた。場所は大きな川を渡る橋の上。片側二車線の広い国道で、両車線とも比較的スムーズに流れていたという。
「みんな同じくらいのスピードで走っていました。もうすぐ右折する必要があったので、あらかじめ右車線を走っていたんです」
すると、ルームミラーに異様な圧力を感じた田村さん。すぐ後ろに、大型トラックが迫っており、“相当な接近”だったようだ。
「うわ、近いな……って思った瞬間、“ファーン！”ってクラクションが鳴りました。ビクッとしてしまいましたね」
田村さんの車は、流れに乗ってスピードも出ていた。しかし、その後もクラクションは何度も鳴らされたという。
「今さら左車線に移ると、右折地点を過ぎちゃう距離でした。子どもたちも乗っていたので、本当に怖かったです」
◆「なにか悪いことした？」不安を打ち消した出来事とは…
緊張したまま右折地点に近づくと、トラックが急に左車線に入り加速。田村さんの車を追い越していった。
「車体も大きいですし、すごいスピードだったので、ぶつかると思ってブレーキを踏みそうになりました」
その直後、後ろからサイレンの音が響いたという。白バイが1台、猛スピードで走り抜けていったそうだ。
田村さんが右折レーンに入ると、前方にはコンビニがある。そこの駐車場には、先ほどのトラックが白バイに誘導されるように停車していた。
「スピード違反なのか、無理な追い越しのせいなのかはわかりません。でも、あんな運転は危険すぎるし、白バイがきてくれて本当に安心しました」
ミラココアが小さな車だからなのか、普段からクラクションを鳴らされたり、あおられたりすることがあるという田村さん。
「子どもが乗っているときは、とくに無理をしたくないんですが……」
田村さんは自分のためだけでなく、家族を守るためにも慎重な運転を続けている。
◆執拗にあおるスポーツカーにヒヤリ
佐々木美咲さん（仮名・30代）は、訪問介護の仕事をしている。車いすの利用者を乗せ、病院やリハビリセンターなどへの送迎を担当することも多いそうだ。
「リフターつきの車両は、後部座席に直接衝撃が伝わるんです。だから、急ブレーキや急ハンドルは絶対に避けなければいけません。常に神経を張りつめて運転をしています」
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、安全運転を心がけるなかで直面した恐怖体験を紹介する。
◆ぴたりと背後に張りつく大型トラック
田村真美さん（仮名・40代）は、小学生の息子と娘を乗せて、実家へ向かう途中だった。
「小回りが利く軽自動車が好きで、ずっとダイハツの“ミラココア”に乗っています。運転が得意じゃないから、少しでも安心できる車を選んでいるんです」
その日も、いつものように安全運転を心がけながら走っていた。場所は大きな川を渡る橋の上。片側二車線の広い国道で、両車線とも比較的スムーズに流れていたという。
「みんな同じくらいのスピードで走っていました。もうすぐ右折する必要があったので、あらかじめ右車線を走っていたんです」
すると、ルームミラーに異様な圧力を感じた田村さん。すぐ後ろに、大型トラックが迫っており、“相当な接近”だったようだ。
「うわ、近いな……って思った瞬間、“ファーン！”ってクラクションが鳴りました。ビクッとしてしまいましたね」
田村さんの車は、流れに乗ってスピードも出ていた。しかし、その後もクラクションは何度も鳴らされたという。
「今さら左車線に移ると、右折地点を過ぎちゃう距離でした。子どもたちも乗っていたので、本当に怖かったです」
◆「なにか悪いことした？」不安を打ち消した出来事とは…
緊張したまま右折地点に近づくと、トラックが急に左車線に入り加速。田村さんの車を追い越していった。
「車体も大きいですし、すごいスピードだったので、ぶつかると思ってブレーキを踏みそうになりました」
その直後、後ろからサイレンの音が響いたという。白バイが1台、猛スピードで走り抜けていったそうだ。
田村さんが右折レーンに入ると、前方にはコンビニがある。そこの駐車場には、先ほどのトラックが白バイに誘導されるように停車していた。
「スピード違反なのか、無理な追い越しのせいなのかはわかりません。でも、あんな運転は危険すぎるし、白バイがきてくれて本当に安心しました」
ミラココアが小さな車だからなのか、普段からクラクションを鳴らされたり、あおられたりすることがあるという田村さん。
「子どもが乗っているときは、とくに無理をしたくないんですが……」
田村さんは自分のためだけでなく、家族を守るためにも慎重な運転を続けている。
◆執拗にあおるスポーツカーにヒヤリ
佐々木美咲さん（仮名・30代）は、訪問介護の仕事をしている。車いすの利用者を乗せ、病院やリハビリセンターなどへの送迎を担当することも多いそうだ。
「リフターつきの車両は、後部座席に直接衝撃が伝わるんです。だから、急ブレーキや急ハンドルは絶対に避けなければいけません。常に神経を張りつめて運転をしています」