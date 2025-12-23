クリスマス直前のお昼…阪神から届いた“朗報”にファン沸く「キター!!」「デュープの穴は埋まるな」他球団垂涎の左腕王国に新たな最強ピース合流

ルーカスは身長190センチ超えの本格派左腕として活躍が期待される(C)Getty Images

阪神は12月23日、今季ブルージェイズでプレーしたイーストン・ルーカスと来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は「42」に決定した。

ルーカスは2019年ドラフト4巡目でマーリンズから指名を受け、23年にアスレチックスでメジャーデビューを果たし、その後はタイガース、ブルージェイズと渡り歩いた。

メジャー通算20登板で4勝をマーク。今季はブルージェイズで6試合（内先発5試合）に登板、3勝3敗、防御率6.66。また対左打者においては防御率1.50としっかり抑えていることも注目される。

身長191センチ、体重94キロの本格派左腕とされ、角度ある150キロ超えるフォーシームやスライダー、チェンジアップなど多彩な変化球も持ち味だ。

球団を通じて「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げるために全力を尽くします」と力強いコメントを残した。

これでチームにとってはオフに入って4人目の助っ人補強となった。今季シーズン途中から加入、存在感を見せたラファエル・ドリスとは再契約、また同じく救援として変則スライダーが話題のダウリ・モレッタ、野手では遊撃候補と目されるキャム・ディベイニーと着々と課題を埋める補強を進めている。