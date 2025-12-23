2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。

『TGC in あいち・なごや 2026』

豪華出演者第5弾！嵐莉菜、NANO（IS:SUE）、莉子、樋口幸平らら出演

ゲストモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルとして活躍する一方、2022年公開の映画「マイスモールランド」で初出演ながら主演に抜擢され、2025年7月期のドラマ「ちはやふる―めぐり―」への出演でも注目を集めている嵐莉菜が決定した。

また、日本とルーマニアのハーフで、「ミスセブンティーン2020」最終候補に選出され、現在はモデルとして活動する稲垣姫菜、LDH所属の7人組ガールズパフォーマンスグループGirls²のメンバーとして活躍し、ファッションショーにも多数出演している小川桜花も出演する。

さらに、2021年11月開催の「第1回広島美少女コンテスト」でネクストジェネレーション特別賞を受賞後、ティーン向けメディア「Seventeen」による一般応募型専属モデルオーディションにおいて、応募総数2,783名の中から6名に選ばれ、「ミスセブンティーン2025」として専属モデル入りを果たした佐々木満音がランウェイに登場する。

加えて、日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した4人組ガールズグループIS:SUEのメンバーで、2025年12月6日の神奈川公演を皮切りにスタートした初の全国ツアーが即完売となっているNANO、昨年2024年に映画「違う惑星の変な恋人」で映画初主演を務め、東京国際映画祭「アジアの未来部門」に選出されたほか、ドラマ「霧尾ファンクラブ」や、2026年1月3日放送予定のスペシャルドラマ「119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT」など話題作への出演が続く莉子の出演も決定した。

さらに、アーティストとして出演が決まっているTGC初出演のiznaから、日本人メンバーのKOKO、MAIがランウェイデビューを果たす。

このほかゲストとして、透明感のあるビジュアルと洗練された世界観で注目を集める愛知県出身のモデル・インフルエンサーGoki、2020年に芸能界デビュー後、特撮ドラマ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」で初主演を務め、2025年には映画「ネムルバカ」、連続ドラマ「MADDER その事件、ワタシが犯人です」、12月15日に最終回を迎えた月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」などに出演し、若手俳優として人気急上昇中の樋口幸平が登場する。

ブランドラインアップ発表

愛知県発祥の株式会社ヤマダヤが運営する総合レディースアパレルECサイト「YAMADAYA STORE」のオリジナルブランドで、ファッションが与える心理的影響を軸に、感性や思考を表現する服づくりを行い、「誰かのためではなく、自分の気持ちを高める洋服」を提案するETHR OF（イーサオブ）と、日本最大の毛織物産地・尾州から発信するファクトリーブランドで、Emotion（感情）、Yarn（糸）、Craft（技能）、Knot（結び目）をブランド名に込め、糸と技術を結び感情に触れるものづくりを提案するEYCK（エイク）の2ブランドが、TGCに初登場する。

さらに、「明日を待ち遠しくしてくれる存在」をブランドコンセプトに掲げ、「きれいさ」と「かわいさ」を併せ持つ大人の女性像を提案し、2025年にブランド誕生20周年を迎えたdazzlin（ダズリン）、トレンドとベーシックを兼ね備えた着回し力の高いアイテムを通じて、より豊かで充実したライフスタイルを提案するmoment+（モーメントプラス）も登場する。

このほか、1878年にアメリカの大学ポロチームから発足し、ポロ競技の伝統を背景にトレンドを融合させたアイテムを展開するPOLO CHAMPS（ポロチャンプス）、「Makes Me Change」をキーワードに、スケーターやサーフカルチャーをベースとしたヘルシーでタイムレスなスタイルを提案するRODEO CROWNS WIDE BOWL（ロデオ クラウンズ ワイド ボウル）、ヨーロッパやアメリカでバイヤーがセレクトした古着やオリジナル、インポートアイテムを豊富に取り揃え、ヴィンテージを軸に新たなスタイルを提案するTop of the Hill（トップオブザヒル）、そして「YOUR FAN」をコーポレートスローガンに掲げ、ストリートカルチャーを軸に全国約180店舗以上を展開するWEGO（ウィゴー）が名を連ねる。

計8ブランドが集結し、多様な価値観とスタイルを提示するファッションステージが展開される。

キッズダンサーが夢のステージへ！最終審査を実施

愛知トヨタは、創業90周年を記念し、約14年ぶりに地元・名古屋で開催される「TGC in あいち・なごや 2026」とタイアップし、「この街に“よかった！”をぞくぞくと。」という企業メッセージのもと、地域の子どもたちの夢を応援する取り組みとして「DREAM KIDS DANCE AUDITION supported by 愛知トヨタ」を実施した。

本オーディションは、「TGC in あいち・なごや 2026」のステージ出演権をかけ、愛知県在住の8〜12歳（応募時点／身長・性別・国籍不問）のキッズを対象に開催。約190名の応募者の中から書類審査を通過した80名が最終審査に挑み、審査の結果、30名がステージ出演の切符を手にした。

選出されたキッズたちは今後、LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターであり、振付師・TikTokクリエイターとしても活躍するTAIGAによる直接指導と練習を重ねる予定だ。そして、「TGC in あいち・なごや 2026」当日には、愛知トヨタステージにて、Girls²の山口綺羅らとともにパフォーマンスを披露する。

「TGC20周年×ドコモ」スペシャルコラボレーション企画

2025年に記念すべき20周年を迎える東京ガールズコレクション（TGC）は、株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と協力し、2025年3月1日から2026年2月末日までに全国で開催されるTGCにおいて、ドコモのサービスや先端技術を活用したさまざまな取り組みを展開している。これにより、来場者により楽しく、記憶に残る体験を提供している。

その一環として、「TGC in あいち・なごや 2026」では、プロの“セカイ”を体験できるプロジェクト「ドコモ未来フィールド TGC in あいち・なごや 2026」の実施が決定した。ドコモの技術や知見を活かし、次世代に向けた新たな体験価値を創出する取り組みとなる。

Information

体験プログラム：2月14日（土）

ステージの裏側説明

リハーサル見学

先生によるウォーキングレッスン

ヘアセット・メイク体験

ランウェイ体験

応募対象：小学1年生〜中学3年生（性別不問）

ドコモ回線契約者（ahamo含む）のdポイントクラブ会員(法人契約除く)

20組（お子さま1名＋保護者1名 合計40名様）

スケジュール：応募期間 12月19日（金）13:00〜1月18日（日）23:59

当選結果 1月22日（木）より順次

開催日時：2月14日（土） 詳細は追ってご連絡

2月15日（日） 『TGC in あいち・なごや 2026』の観覧

応募サイト：https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/field/event_2025/tgc_2503/

今後の追加情報も乞うご期待

イベント概要

【 Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00／土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、稲垣姫菜、小川桜花（Girls²）、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

夏姫エレナ（手羽先センセーション）、松山綺利（手羽先センセーション） 他 ※50音順

●ゲスト

太田博久（ジャングルポケット）、Goki、近藤千尋、須田亜香里、寺田心、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典、BALLISTIK BOYZ 、FRUITS ZIPPER、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト