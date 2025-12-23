山下智久、『モエ・エ・シャンドン』赤に染まったホリデーのビジュアルが公開 限定商品「SHARE THE LOVE」を楽しむ
歌手で俳優の山下智久が、ブランドアンバサダーであるフレンズ オブ ザ ハウスを務めるMHD『モエ・エ・シャンドン』では、山下による今年のホリデーシーズンと「赤」に染まったホリデーシーズン限定商品「SHARE THE LOVE」コレクションの楽しみ方を公開した。
【写真】絵になりすぎ⋯“SHARE THE LOVE”コレクションを楽しむ山下智久
「赤」は、人との結びつきや愛、そしてセレブレーションの高揚感を象徴する、モエ・エ・シャンドン メゾンの精神を美しく体現する色。そんな“赤”をまとった限定デザインは、ホリデーシーズンのテーブルに優雅な彩りと忘れがたい輝きをもたらす。
メゾンを代表する「モエ アンペリアル」と「ロゼ アンペリアル」、さらに“気軽に楽しむシャンパン”をコンセプトに誕生した「ミニモエ」までもが、洗練を極めた赤い装いでラインアップし、特別なひとときをより一層エレガントに演出する。
■山下智久コメント
真っ赤に染まったモエ・エ・シャンドン “SHARE THE LOVE” コレクションからは温かな「情熱」を感じます。モエ・エ・シャンドンは、特別な瞬間をさらに特別に、そして何気ない瞬間や週末をも特別にしてくれる求心力と艶やかさがあると思います。一緒に楽しむ人や場所を選ばず、様々な表情を見せて包み込んでくれる、そんな存在です。絆を温めるホリデーシーズンに、チームと、友人と、パートナーと、また、スペシャルなお祝いごとからカジュアルなシーンまで、豊かに艶やかにスタイルアップしてくれる「さりげなさ」に、フランスを代表するシャンパン メゾンであるモエ・エ・シャンドンのフレンチ シックな魅力が凝縮されていると思います。僕の理想的なホリデーの過ごし方としては…暖炉の火を眺めながら、温もりのある部屋のなかで静かにゆっくりと今年を振り返りながら、来年に向けた思いや決意を新たにできたらいいですね。皆さまも、モエ・エ・シャンドンが贈る“SHARE THE LOVE”コレクションを片手に素敵なホリデーをお過ごしください。
