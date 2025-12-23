お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）23日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。最近あった衝撃の出来事を明かす場面があった。

28日にTVerで配信される「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞SP」に出演する蛍原徹 「フットボールアワー」後藤輝基、「サバンナ」高橋茂雄とともに、加藤が番組にPRのコメントを寄せた。

その中で「身の回りに起きた今年の激震ニュース」についてトークを4人で展開。加藤は「僕ね、今年のいつかな、3カ月ぐらい前」としつつ「テレビ東京の地下駐車場に行ったんですよ。僕、特番入ってて」とテレビ東京の駐車場での出来事を回顧した。

「警備の方が来てくれて、“何番停めてください”って言われるじゃないですか。警備の方がずっと資料を見てて、騒がしくなってて。“なんだ？”って。“今日、特番で間違いないよなー”って思ってて。間違いないんですよ」と加藤。「警備の方のその中で一番偉い方みたいのがばーって車のところに来て、“すみません、ふかわさん、今日入ってません”って言われたんですよ」とまさかの勘違いをされたことを明かした。

これには高橋も「髪伸ばすもんやから」、後藤も「ふかわさんに寄せていったからですよ」とツッコミ。

加藤は「これマジよ。だから、ずっと警備の方、ふかわさんで調べてたんだよ」と苦笑。「ないはずだよ。“加藤です〜！”って言ったけどね。“加藤ですよ〜！”って」と続け、笑いを誘った。