巨人は２３日、「２０２６新年福袋」と新年の幕開けを彩る新商品を、１月１日正午から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと、東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。

福袋は、応援を盛り上げるグッズが入ったセットをはじめ、ＮＩＫＥ製アパレルを詰め込んだ大人向け・お子様向けセットなど、価格や内容が異なる全１０種類。さらに、粋でいなせな江戸っ子グループ「江戸前スーシーズ」の新商品をオンラインストア限定で販売。スーシーズグッズを詰め合わせた「年始お寿司詰め合わせセット」のほか、ファンフェスタで大城卓三選手らが参加した寿司レースの一幕を切り取った商品が用意されている。

【商品一覧】

■２０２６新年福袋

・ＮＩＫＥ オーセンティック ウィンターメンズセット ※Ｓ〜３ＸＬ ５０，０００円

グラウンドコートやフーディーなどアパレル総額１００，０００円相当の商品

・ＮＩＫＥ オーセンティック サマーメンズセット ※Ｓ〜３ＸＬ ３０，０００円

ロングスリーブＴシャツ、Ｔシャツなどアパレル総額５８，０００円相当の商品

・ＮＩＫＥ ファンギア メンズセット ※Ｓ〜３ＸＬ １０，０００円

夏、冬もののアパレル総額２８，０００円相当の商品

・ＮＩＫＥ ウィメンズセット ※Ｓ〜２ＸＬ １０，０００円

フリース、フーディー、Ｔシャツなどのアパレル総額２７，０００円相当の商品

・ＮＩＫＥ ファンギア サマーメンズセット ※Ｓ〜２ＸＬ ５，０００円

ショーツ、雑貨類など総額１２，０００円相当の商品

・ＮＩＫＥ ウィンターキッズセット ※１１０・１３０・１５０ １０，０００円

フーディーなどアパレルと応援グッズ総額２２，０００円相当の商品

・ＮＩＫＥ サマーキッズセット ※１１０・１３０・１５０ ３，０００円

Ｔシャツなど総額８，０００円相当の商品

・ウィメンズグッズセット ５，０００円

ジャビットやパペットシリーズなど雑貨類総額１１，０００円相当の商品

・ペンライトセット ５，０００円

無線制御ペンライトなど応援グッズ総額８，５００円相当の商品

・パペットペンライトセット ３，０００円

パペットシリーズ アクリルライトなど総額４，５００円相当の商品

■ＳＵＳＨＩ’Ｓ グッズ

・年始お寿司詰め合わせセット［穴子、えび、コハダ、たまご、マグロ］ ９，９９９円

■そのほか

・ジャイアンツこま人形［ジャビット］ １，６５０円

・ジャビットだるまマスコット［２０２６ 笑門来福］ １，６００円

※金額は１０％消費税込み

※福袋の販売期間は、「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」は１月１２日まで、公式オンラインストアは１月１３正午まで。各セット予定数量に達し次第、販売を終了

※「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」では、福袋の一部ラインアップを取り扱う

※ＳＵＳＨＩ’Ｓ 年始お寿司詰め合わせセットは、公式オンラインストアのみの取り扱い

※公式オンラインストアでの「ジャイアンツこま人形」の受注期間は１月１３日正午まで

詳細は球団公式ホームページまで。