歌手の相川七瀬（50）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気歌手との2ショットを公開した。

「今年も、また優里くんのライブに行って来ました」と書き出した相川。シンガーソングライター・優里のコンサートへ行ったことを報告した。

「毎回、歌でMCで、泣かせる 『メリーゴーランド』の弾き語りで、涙腺崩壊」と回顧。「いつ見ても、優里くん天才だなって思う」と称賛し「でもその天才は、努力の上に積み重なったもので今があるということがステージから伝わるから聞いてる人たちを、『自分も頑張ろう』という気持ちにさせる」と思いをつづった。

「楽屋で優里くんが『僕、子どもの頃、七瀬さんに似てるって言われてたんですよ』『えー！？じゃあ、私が産んだ子どもってことで』似てるかな？笑ともあれ！とてもとても素晴らしいライブでした」と振り返った。

ファンからは「優里さんも顔が整ってますよね〜歌も上手いところも」「似てるかも」「素敵な二人です」「優里さんとコラボしてほしい」「本当だーなんとなく似てる」「歌ってる時の燃え加減は似てる気がします」などのコメントが寄せられた。