お笑いトリオ・にんげんっていいなが解散することを、メンバーがそれぞれのXで報告しました。

星河さんは解散の理由について、「この度にんげんっていいなは解散します。理由としては方向性の違いとお笑いの温度差を感じたからです。」と投稿。





やなぼうさんは、「松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断られたことがありましたが いつのまにか本当にビジョンが見えなくなりました。」と綴っています。









松井正平さんは3人の今後について「僕とやなぼうが 【なるほどなぁ】 というコンビになり星河はピンでの活動となります!」と報告しています。









解散にあたって、星河さんは「にんげんっていいなに関わってくれた全ての方々直接この報告を伝えることが出来ずすみません。」と投稿。









やなぼうさんは「にんげんっていいなとしてトリオで活動できてたことは本当によかったです。いろんなテレビにも出させてもらってたり、経験もさせてもらえました。走馬灯で出てくるなら確実に色濃く出る思い出に残る8年間でございました。」と回想。









松井正平さんも「約8年間にんげんっていいなとしてこの3人で活動できたことは一生の思い出でございます!」と綴っています。

3人はNSC大阪33期の同期です。

【担当：芸能情報ステーション】