ドジャースの大谷翔平投手（31）が来年1月に開催される全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会に参加する見通しとなった。ニューヨーク・ポスト紙のマイク・プーマ記者が22日（日本時間23日）、自身のX（旧ツイッター）で報じた。

晩さん会は、全米野球記者協会が選出した両リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など各賞の受賞者が毎年出席する恒例のイベントで今回で101回目を迎える。スター選手が招待されて集結し、ディナーをともにする「アワードディナー」、「野球版のオスカー（アカデミー賞）授賞式」とも呼ばれる伝統のオフの催しとなっている。

大谷は新人王を獲得した翌年の19年、2度目のMVPに輝いて迎えた24年1月に出席して英語スピーチを披露した。3度目のMVPに輝いて迎えた25年1月は、本拠ロサンゼルスを襲う山火事の影響で欠席。チーム関係者、被災現場で闘う消防士らに対して謝意を表した。

プーマ記者は「ピート・アロンソとクレイ・ホームズが出席者に名を連ねており、アーロン・ジャッジと大谷翔平も参加する」と投稿。大谷とジャッジはエンゼルス時代のオールスター戦でア・リーグのチームメートになったことはあるが、両者出席となればグラウンド外での“共演”は初めて。大谷、ジャッジに加え、サイ・ヤング賞を受賞したパイレーツのスキーンズ、タイガースのスクバルも晩さん会の2カ月後に迫った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を表明しているだけに、どんな交流となるのか注目を集めそうだ。