¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀÄÌÚÀë¿Æ£Ç£Í¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡¡±¦Éª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÆ°²è¤â
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï»³¤ËÄÀ¤ß¤«¤±¤¿Í¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¥é¥¹¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ£Ç£Í¡Ê£´£³¡Ë¤È¤¯¤Ä¤í¤°£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤ÎÀÄÌÚ²È¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡ÖÌÀÆü¤Ï´ä·¨²È¤â¡£¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¡£¤¢¤È£Ç£Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ïº£Ç¯£±£°·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿±¦Éª¤Î¥ê¥Ð¥Ó¥ê¤È¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö£Ä£á£ù£µ£´¡×¤È¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÆüÉÕ¤òÌÀµ¤·¡¢·×²èÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡×¡ÖÉªÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö´ä·¨¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£