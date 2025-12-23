【2025年12月上旬】20代に人気の「LINEマンガ」12月8日〜12月21日ランキングベスト10 - 男女どちらにもランクインした作品は?
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年12月8日〜12月21日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
○20代男性編
1位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!』、第2位は『転生したらバーバリアンになった』、第3位は『入学傭兵』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『瓜を破る』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、 週刊少年チャンピオン連載中『魔入りました！入間くん』(西修/秋田書店)。12月8日にはコミックス最新第46巻が発売、20代男性編5位・同じく女性編6位にランクインしています。
不憫な少年・入間くんこと鈴木入間は、両親の私欲で悪魔に売られ、上級悪魔・サリバンの孫として溺愛される。さらにサリバンが理事長をつとめる悪魔の学校へ、人間の正体を隠しながら通うことになり……。悪魔たちと楽しく(?)過ごす魔界学園ファンタジーです。アニメ第4シリーズは、2026年4月からNHK Eテレにて放送予定。アニメ放送に向けて予習しておきたい作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
