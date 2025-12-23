“19歳年下再婚妻”の姿が！2000年代に日本で大ブレイク、韓流ブームを牽引した53歳歌手の現在

2000年代に日本でも人気を博した韓国歌手の“美人妻”が公開され、話題を集めている。

【写真】結婚して父に、過去の韓流スターたち

12月22日に韓国で放送されたTVチョソンのバラエティ『朝鮮の愛する人』（原題）では、芸人ユン・ジョンスとピラティスインストラクターのウォン・ジンソの結婚式の様子が伝えられた。

式場ロビーは驚くほど多くの招待客で埋め尽くされ、カン・ホドン、パク・ミョンス、キム・グクジン、チョン・ヒョンム、キム・グラなど人気タレントが姿を見せた。

約800人の招待客のなかでも視線を集めたのが、リュ・シウォンとその妻だった。芸能人に引けを取らないほどの美貌に、MCたちも「本当にきれいだ」と感嘆し、ユン・ジョンスは「こんな顔なのに数学の先生なのよ」と紹介していた。

リュ・シウォンは「ジョンスが結婚するとは思っていなかったけど、こうして良い人と結ばれて本当にうれしい。幸せになってほしい」と祝福の言葉を伝えた。

（画像＝放送キャプチャ）

リュ・シウォンは2010年に結婚して娘を授かったが、2012年に破局。その後、3年間にわたる離婚訴訟を経て2015年に決着した。2020年には、19歳年下でソウル・テチドンの数学講師とされる現在の妻と再婚し、昨年12月には再婚した妻が娘を出産した。

（記事提供＝OSEN）