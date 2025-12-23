【DMM通販：2026年1月再入荷予定ガンプラ】 12月23日 販売中

「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」

DMM通販にて、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」などが販売している。

今回DMM通販にて2026年1月に入荷予定のガンプラが販売しており、「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」のほか、「RG 1/144 MSZ-006 ゼータガンダム」「HGUC 1/144 ケンプファー」「HGUC 1/144 ガンダムMk- II（エゥーゴ）」「HGUC 1/144 ガンダムMk- II（ティターンズ）」の計5商品が販売中であることが確認できた。

「HGUC 1/144 ケンプファー」

「RG 1/144 MSZ-006 ゼータガンダム」

12月23日15時40分ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ