DMM通販にてガンプラ「RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」や「HGUC ケンプファー」などが販売中！「RG ゼータガンダム」や「HGUC ガンダムMk- II（エゥーゴ/ティターンズ）」なども確認
【DMM通販：2026年1月再入荷予定ガンプラ】 12月23日 販売中
「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」
DMM通販にて、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」などが販売している。
今回DMM通販にて2026年1月に入荷予定のガンプラが販売しており、「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」のほか、「RG 1/144 MSZ-006 ゼータガンダム」「HGUC 1/144 ケンプファー」「HGUC 1/144 ガンダムMk- II（エゥーゴ）」「HGUC 1/144 ガンダムMk- II（ティターンズ）」の計5商品が販売中であることが確認できた。
「HGUC 1/144 ケンプファー」
「RG 1/144 MSZ-006 ゼータガンダム」
12月23日15時40分ごろの販売状況
(C)創通・サンライズ