男性アイドルグループ・Astral、メンバー脱退＆マネジメント解消を発表「重大な規約違反」
男性アイドルグループ・Astralの公式Xが、23日までに更新。メンバーのリタについて、21日付でグループを脱退し、マネジメントも解消すると発表した。
【写真】男性アイドルAstral、メンバー
文書を投稿。「リタ脱退のお知らせ」と題し、「この度メンバーの『リタ』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました為、本日12月21日付けでグループを脱退、マネジメントを解消とさせていただきます」と報告。「本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせはお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
続けて「またリタ活動期間中のライブ欠席によるチケット分の次回券に関しましては返金とさせて頂きます」とし、手続きのフォームを案内。最後に「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします」と締めくくった。
同グループは2023年5月3日に始動。26日に単独公演「Asterisk vol.112」を控えており、2026年1月10日にも対バンライブを予定している。
【写真】男性アイドルAstral、メンバー
文書を投稿。「リタ脱退のお知らせ」と題し、「この度メンバーの『リタ』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました為、本日12月21日付けでグループを脱退、マネジメントを解消とさせていただきます」と報告。「本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせはお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
同グループは2023年5月3日に始動。26日に単独公演「Asterisk vol.112」を控えており、2026年1月10日にも対バンライブを予定している。