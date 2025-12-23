【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】年末ですね、2025年も大詰めですね。

自分の今年の目標とか…覚えてはります？ 正直、私は行き当たりばったりな人なので、覚えてるどころか放っておくと目標とか全くたてません（苦笑）。でも…ラジオ番組でリスナーさんやゲストさんに「今年（来年）の目標は？」って当然のように尋ねるので、その勢いで自分の一年の目標もテキトーに言っちゃいます（ごめんなさい、テキトーです）。

だいたいの番組が生放送なので、ほぼ切羽詰まった状態でその目標を言います。毎年のことなので、決めてりゃいいものを毎年切羽詰まります。

で、もうすぐ終わる今年の目標ですよ。なんだったかなぁ、私の目標2025。たぶん『体をもっと定期的に動かす』だったような…。

そういえばね、私は2024年と2025年は運勢的に絶好調らしかったのです。特にすごかったのは2024年で、飛ぶ鳥を落とす勢いの運勢だったという…その余力で2025年は悪くなりようがなかったそうです。それぐらいすごい良い運勢だった、と。

その年が始まる前に「運勢最高です」とか言われると、なんとかなるんや〜、なんでもできるんや〜、と思ってますます目標たてなかったんですよね〜（だいぶ言い訳）。そういうところでいいますと、めっちゃ良いことは起こってませんが、悪いこともぜーんぜん起こってません、てか覚えてません。最高の運勢の割には良くも悪くも穏やかでしたが、それはそれでよかったな、と。

で、私の今年の目標『体をもっと定期的に動かす』。ジムに行く！とか、ウオーキングをする！とか具体的じゃないところからも全くやる気が見えてきませんが、お知り合いの古希のお誕生日パーティーで「一緒に踊って！」とお願いされちゃったので、10月から隔週でダンスレッスンに通ってます。これって体を定期的に動かしてますよね！ふふふん（自画自賛）。やった〜！目標達成！

で、『来世はダンサーになりたい』と言いつつも、全く踊ってなかった私はついに現世で踊り始めたのです！

今年の目標どころか、来世の目標に近づいちゃいました。

やっぱり今年もええ一年やったということで…来年2026年もよろしくお願いいたします。

皆さま、どうぞ良いお年をお迎えくださいね。