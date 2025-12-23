NHKは23日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に米津玄師が出場すると発表した。映画「劇場版 チェンソーマン レゼ篇」主題歌「IRIS OUT」を初パフォーマンスする。

米津は「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精いっぱい楽しくやりたいです。よろしくお願いします」とコメントした。

今年の紅白は司会を今田美桜、綾瀬はるか、有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は19年以来4度目、有吉は3年連続、今田は初、鈴木アナは2年連続となる。

番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。NHKは「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。これからの100年もすてきな音楽が私たちをつないでくれますように…。そんな願いをテーマに込めました紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え、つなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日。みんなが音楽でひとつに。紅白歌合戦は今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届けます！」としている。