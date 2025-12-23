「もっともっとLOVE 亜土ちゃん」を「ワンズテラス」全店で開催！バレンタインシーズンにぴったりのアイテムがたくさん登場
全国のショッピングセンターを中心に多様な生活雑貨全般を展開するストア型ブランド「one'sterrace(ワンズテラス)」全店で2026年1月7日(水)〜2月11日(祝)の期間中、アーティスト・水森亜土のアイテムが大集合する『もっともっとLOVE 亜土ちゃん』を開催する。
【画像】新作もたくさん登場！販売予定のグッズを見る
歌いながらアクリルボード越しに両手でイラストを描くパフォーマンスで知られる “亜土ちゃん” こと水森亜土さん。画家、イラストレーター、ジャズシンガー、俳優と、ジャンルレスな才能を発揮し、日本の“カワイイ”カルチャーを牽引してきた唯一無二の存在だ。
■限定商品・先行販売＆ノベルティをチェック！
「ワンズテラス」限定の新商品には「サガラ刺繍巾着」(各1628円)や「ぴょこっとミニトートバッグ」(1738円)が登場。そのほか、バレンタインシーズンにぴったりのスイートなデザインのレトロかわいいアイテムが、先行販売商品を含め80点以上も勢ぞろいする。
また、店舗で2000円(税込)以上購入すると、1会計につき1点、オリジナルミニミラーがプレゼントされる。ポーチに収まる使いやすいサイズ感のミニミラーは、いずれもオリジナルデザインのホワイトとレッドの2色展開。プレゼントはランダムとなる。
さらに、オンラインショップでは、ぷっくりほっぺがかわいい男の子と女の子のぬいぐるみの先行販売も行うので、こちらも見逃せない。
ワンズテラス先行販売商品(一部抜粋)
「エコバッグ」(1760円)
「目盛りの見やすいメジャーカップ」(1298円)
「2ルームペンケース」(2178円)
「シングルパスケース」(2750円)
「3色ボールペン」(各880円)
「シークレットフラットミニポーチ」(各770円)
「トレーディング織刺繍缶バッジ」(各770円)
一部商品は数量限定のため、気になるアイテムを早めにチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
