クリスマスに行きたいと思う「山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキング！ 「山中湖温泉」を抑えた1位は？
街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山中湖温泉／86票2位は、富士山に最も近い湖・山中湖のほとりに位置する「山中湖温泉」です。冬のこの時期は空気が澄み渡り、雄大な富士山のシルエットがひときわ美しく見える季節。特に夕暮れ時の「ダイヤモンド富士」が見られるチャンスもあり、クリスマスという特別な日を彩るには最高級のロケーションです。富士山を眺めながらゆったりと露天風呂に浸かれば、日常の喧騒（けんそう）を忘れ、ぜいたくな夜を過ごすことができるでしょう。
回答者からは「露天風呂付き客室、貸切風呂、源泉掛け流しをクリスマスに思いっきり楽しみたい」（40代女性／長崎県）、「サンタクロースミュージアムに寄り道したい」（40代女性／神奈川県）、「早朝の紅富士が見られる冬は格別なのでクリスマスに行きたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：河口湖温泉／141票圧倒的な支持を得て1位に選ばれたのは、富士五湖観光の中心地「河口湖温泉」でした。クリスマスシーズンには、河口湖畔で冬の澄んだ夜空を彩る花火が打ち上げられたり、周辺施設で豪華なイルミネーションが開催されたりと、イベントが目白押しです。多くの宿から富士山と湖を一望できる絶景のロケーションが魅力で、露天風呂付き客室でプライベートな時間を過ごすカップルや家族連れにもぴったりな点が多くの票を集めた理由といえます。
回答者からは「近くの富士急ハイランドのイルミネーションと合わせて利用したい」（30代女性／長野県）、「湖の周りに雪が積もると、景色がとても美しくなります。こうした景色をクリスマスに楽しめるところで、ロマンチックな場所です」（40代女性／神奈川県）、「冬の時期は、雪をかぶった富士山が美しく、温泉につかりながらその景色を楽しむことができるのが魅力的だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)