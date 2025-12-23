ジムニー並み「地上高」のコンパクトSUV

ダイハツは2025年12月17日、マレーシアの自動車生産・販売合弁会社「プロドゥア」が新型コンパクトSUV「TRAZ」（トラズ）を現地で発売したと発表しました。

プロドゥアは1993年にダイハツとの提携によって設立されたマレーシア第2の国民車メーカーです。小型車を中心としたラインナップで存在感を高め、2006年から2024年まで19年連続でマレーシア自動車市場シェアNo.1を獲得。2024年には過去最高の35万8000台を記録しました。

その勢いをさらに後押しする存在として投入されたのが、今回のトラズです。2022年7月にフルモデルチェンジしたコンパクトMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「アルザ」と共通のBセグメントプラットフォーム「DNGA（ダイハツ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）」を採用するSUVです。

街中でも扱いやすいコンパクトなボディサイズとしながら、大人5人がゆったりと座れる室内空間を確保しており、日常使いからレジャーまで幅広いシーンに対応します。

ボディサイズは全長4310mm×全幅1770mm×全高1655mmで、ホイールベースは2620mm。最低地上高は210mmとスズキ「ジムニー」並です。デザインは「エナジェティック＆フュージョン」をコンセプトに、マレーシア市場で好まれるスポーティさとプレミアム感を表現しています。

インテリアはブラックを基調とし、アクセントカラーとしてレッドを随所に配することで、スポーティな印象を演出しています。上級グレードはシート表皮がレザーとなるなど見栄えも上々です。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンにCVTを組み合わせ、最高出力106馬力、最大トルク138Nｍを発生します。駆動方式はFWD（前輪駆動）。燃費は1リッターあたり21.3kmです。

安全性能においては、ASEAN NCAPの安全評価において最高評価5つ星を獲得。高速走行などマレーシアの道路状況に最適化された衝突回避システム「アドバンスドセーフティアシスト」をはじめ、充実した安全機能を搭載しています。

装備の違いによるグレードは「X」「H」「H2T」の３種類。ボディカラーはモノトーンが4色、ツートーンが2色です。

価格は7万6100リンギット（約280万円）から。充実した装備、優れた快適性を備えながら、国民車にふさわしい求めやすい価格を実現しました。