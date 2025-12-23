「一瞬ビビった！」山形の新ユニは“30周年記念モデル”。クラブの原点と未来をつなぐ特別な一着に「温故知新なデザインカッコいい」「青春時代を感じる」の声
モンテディオ山形は12月23日、J２・J３百年構想リーグのユニフォームデザインを発表した。
山形の公式サイトによると、新ユニは“30周年記念モデル”で、クラブがモンテディオ山形となった1996と翌1997年に着用したユニフォームをオマージュしたデザインとなっており、クラブの原点と未来をつなぐ特別な一着だ。
「当時のアイコニックな意匠を現代的なシルエットとカラーで再構築し、懐かしさの中にも洗練された印象を持つ仕上がりに。クラブの歴史を支えてきたすべてのサポーター、選手、関係者への敬意を込め、30年の軌跡を象徴するユニフォームとして随所にこだわりを詰め込んでいます」
クラブの公式Xでは、「30年前、その一歩がすべての始まりだった。あの頃の想いを受け継ぎ、モンテディオ山形は未来へ進む。歴史を胸に刻む、30周年記念ユニフォーム」と綴り、新ユニを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「一瞬ビビった！昔のユニ聖真が着てると思って！」
「やっぱり記念ユニだったか でも、初代のユニみたいでめっちゃ好き」
「NEC山形→モンテディオ山形を思い出すユニだな！」
「温故知新なデザインカッコいい」
「いいね。青春時代を感じる」
「カッコイイ！好きだわ！」
「土居先生、山田先生！！！」
「やばい、土居聖真＆山田拓巳がかっこいいんですけど！！」
「聖真くんもやまくんもユニくんも全部かっこいい」
「聖真さんとヤマは確定ってことでおけ？」
カラーは“BLUE/WHITE”２つのキットが用意されており、J２・J３百年構想リーグでは、いずれも１stユニフォームとしてホームで使用される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山形が新ユニ発表！ アイコニックな意匠を現代的なシルエットとカラーで再構築
