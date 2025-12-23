藤あや子、女子高生の孫・あっちゃん＆細川たかしとディナーショー楽屋で3ショット「今回はあっちゃんがお手伝いにゃん来てくれました」
歌手の藤あや子（64）が22日、自身のブログを更新。岐阜で行われたディナーショーの舞台裏で撮影した、高校生の孫娘（愛称：あっちゃん／17）と歌手・細川たかし（75）との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今回はあっちゃんがお手伝いにゃん来てくれました」女子高生の孫娘＆細川たかしとの3ショット披露の藤あや子
藤は「昨日のお仕事」と題し、「ディナーショー」と書き出すと、岐阜グランドホテルで開催された細川のディナーショーについて報告。ブログで「今回はあっちゃんがお手伝いにゃん来てくれました」「写真も撮ってもらいました」とつづり、ディナーショーの舞台裏の様子を紹介。細川と孫、藤の3人で並ぶショットを公開し「あっちゃん曰く金運アップしそうだって」と、孫の言葉も伝えた。
投稿の最後には「お越しくださいました皆様 ホテルスタッフの皆様ありがとうございました」「そして細川先輩ありがとうございました」と、感謝の言葉を添えている。
コメント欄には「藤さんお綺麗ですねーーー感動です!!!」「あやこさんのディナーショーは華やかで最高」「天下の大御所様たちの舞台を近くで観たいです！」「あや子さんと細川たかしさんのオーラのシャワーを､あっちゃんが浴びていますね」「ずっと歌い続けてくださいませ」などの声が寄せられ、世代を超えた共演と家族の絆に、多くのファンが温かい気持ちになった様子だった。
