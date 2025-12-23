【雪ミク in JRタワー 2026】 開催期間： 2026年2月1日～2月15日（バーチャル会場） 2026年2月6日～8日（リアル会場：札幌駅南口駅前広場） 2026年2月1日～11日（リアル会場：JRタワー展望室T38 タワー・スリーエイト）

札幌駅総合開発は、エンターテインメント・イベント「雪ミク in JRタワー 2026」を2026年2月1日より順次開催する。会場はJRタワー展望室T38 タワー・スリーエイトと札幌駅南口駅前広場ならびにバーチャル会場。

「雪ミク in JRタワー 2026」は北海道の冬を彩る大型イベント「SNOW MIKU 2026」と連動し、雪のように輝く夜景を背景にARやMRなど多彩な技術を駆使して札幌の街を彩るイベント。2025年2月の開催に引き続き、インフィニットループおよびGugenkaが実行委員会として参画し様々なコンテンツを展開する。

札幌駅南口駅前広場では2026年2月6日より3日間にわたってARイルミネーションショーを実施。スマートフォンアプリ「ホロモデル」をかざすと雪ミクが歌い踊るパフォーマンスが楽しめる。JRタワー展望室T38 タワー・スリーエイトでは3Dゴーグルを通して体験できる「イマーシブデジタルショー」や、雪ミクと記念撮影ができるフォトスポットが展開。フォトスポットは2026年2月1日より11日までで、デジタルショーは2026年2月6日より8日までの開催となる。さらに、コラボドリンクとグッズの販売も予定されている。

バーチャル会場としては、バーチャル空間「さつえき.world」が「VRChat」内に雪ミクとのコラボワールドとしてオープン。こちらで2026年2月1日より15日にかけて雪ミクのバーチャルショーが実施。雪ミクとラビット・ユキネが参加するグリーティングも実施される。

雪ミク in JRタワー 2026 開催概要

・開催期間

バーチャル会場 2月1日（日）～ 2月15日（日）

リアル会場 札幌駅南口駅前広場 2月6日（金）～8日（日）

JRタワー展望室T38（タワー・スリーエイト） 2月1日（日）～11日（水祝）

※イベント内容により期間は異なります

・会場

・バーチャル会場 さつえき.world、VRChat

・リアル会場 札幌駅南口駅前広場、ＪＲタワー展望室T38（タワー・スリーエイト）

・主催 札幌駅総合開発株式会社

・制作協力 株式会社インフィニットループ、株式会社Gugenka

・協力 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、VRChat

□公式ページ

・お問い合わせ 雪ミク in ＪＲタワー実行委員会

・メール pr@infiniteloop.co.jp

・電話 050-3033-3622 担当:春日

受付時間 10:00～18:00 ※土日祝日および年末年始（12/27～1/4）は除く