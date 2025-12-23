「今日好き」元“おうあお”カップル・桜我、所属事務所が一部投稿の疑惑否定「未成年喫煙・飲酒に関する投稿が出回っております」「本人ではございません」
【モデルプレス＝2025/12/23】芸能事務所「HONEST」が12月22日、公式サイトを更新。ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した桜我（16）を巡る、一部投稿について説明した。
【写真】未成年飲酒疑惑否定の16歳イケメン、イメチェン後がかっこよすぎ
同サイトは「現在、SNS上にて未成年喫煙・飲酒に関する投稿が出回っておりますが、当該投稿に掲載されている写真に写っている人物は、桜我本人ではございません」と報告。「なお、当該投稿につきましては、すでに削除されております。応援してくださっている皆さま、ならびに関係各所の皆さまにおかれましては、本件につきまして誤解なきよう、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。続けて「また、桜我本人および関係者に対する誹謗中傷や心ないコメントにつきましては、お控えいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。今後とも桜我への温かいご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづっている。桜我は同日、ストーリーズにて同サイトのURLをアップしている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。桜我は、永瀬碧と7月14日に完結した「ハロン編」にてカップル成立し、“おうあお”カップルとして注目を集めた。12月21日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局したことを発表した。（modelpress編集部）
