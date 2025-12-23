【NHK紅白歌合戦】米津玄師、白組で出場決定 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌「IRIS OUT」初パフォーマンス
【モデルプレス＝2025/12/23】歌手の米津玄師が、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に白組として出場することが決定した。
米津が披露するのは映画、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」。ヒットチャートを席巻し続け、海外チャートにも次々ランクインするなど世界的にもヒットしている、この歌を初めてパフォーマンスする。
出場にあたり、米津は「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします」とコメントを寄せている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
