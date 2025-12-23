【ユーロ圏】
ドイツ輸入物価指数（11月）16:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　-2.1%　前回　-1.4%（前年比)

【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（12月）21:00
予想　0.25%　前回　0.2%（前月比)

【メキシコ】
貿易収支（11月）21:00
予想　3.55億ドル　前回　6.061億ドル

【カナダ】
実質GDP（10月）22:30
予想　-0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.2%　前回　1.0%（前年比)

【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想　3.2%　前回　3.8%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.5%（個人消費・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.1%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　2.8%　前回　2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)

耐久財受注（速報値）（10月）22:30
予想　-1.5%　前回　0.5%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.6%（輸送除くコア・前月比)

鉱工業生産指数（11月）23:15
予想　0.1%　前回　（前月比)
予想　75.9%　前回　（設備稼働率)

リッチモンド連銀製造業指数（12月）24日00:00
予想　-11.0　前回　-15.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00
予想　91.7　前回　88.7

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。