これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ輸入物価指数（11月）16:00
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 -2.1% 前回 -1.4%（前年比)
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（12月）21:00
予想 0.25% 前回 0.2%（前月比)
【メキシコ】
貿易収支（11月）21:00
予想 3.55億ドル 前回 6.061億ドル
【カナダ】
実質GDP（10月）22:30
予想 -0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.2% 前回 1.0%（前年比)
【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 3.2% 前回 3.8%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.6% 前回 2.5%（個人消費・前期比年率)
予想 2.6% 前回 2.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.8% 前回 2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)
耐久財受注（速報値）（10月）22:30
予想 -1.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.6%（輸送除くコア・前月比)
鉱工業生産指数（11月）23:15
予想 0.1% 前回 （前月比)
予想 75.9% 前回 （設備稼働率)
リッチモンド連銀製造業指数（12月）24日00:00
予想 -11.0 前回 -15.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）24日00:00
予想 91.7 前回 88.7
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
