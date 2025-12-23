テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、１．３５台が目前

1.3537　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3501　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3491　現値
1.3403　一目均衡表・転換線
1.3403　10日移動平均
1.3369　100日移動平均
1.3368　一目均衡表・雲（上限）
1.3358　200日移動平均
1.3332　21日移動平均
1.3269　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3266　一目均衡表・基準線
1.3186　一目均衡表・雲（下限）
1.3163　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ポンドドルは１１月後半以降、上昇トレンドが継続している。足元では1.3500の心理的水準が目前に迫っている。短期サポート水準の１０日線は1.3403レベルに位置している。やや警戒したいのが、ＲＳＩ（１４日）の動向だ。現在６９．４に上昇しており、買われ過ぎとされる７０超にあと一歩の水準となっている。1.35付近での値動きをチェックしたい状況となっている。