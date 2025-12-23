テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、１．３５台が目前 テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、１．３５台が目前

テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド継続中、１．３５台が目前



1.3537 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3501 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3491 現値

1.3403 一目均衡表・転換線

1.3403 10日移動平均

1.3369 100日移動平均

1.3368 一目均衡表・雲（上限）

1.3358 200日移動平均

1.3332 21日移動平均

1.3269 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3266 一目均衡表・基準線

1.3186 一目均衡表・雲（下限）

1.3163 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは１１月後半以降、上昇トレンドが継続している。足元では1.3500の心理的水準が目前に迫っている。短期サポート水準の１０日線は1.3403レベルに位置している。やや警戒したいのが、ＲＳＩ（１４日）の動向だ。現在６９．４に上昇しており、買われ過ぎとされる７０超にあと一歩の水準となっている。1.35付近での値動きをチェックしたい状況となっている。

