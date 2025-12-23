レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（47）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との写真を披露した。

浜口は、21日に東京・駒沢体育館で開催された「天皇杯全日本レスリング選手権大会」でのトークイベントに出席したことを報告。「ネルソンズさんと、ご一緒に、トークショーと、レスリング体験会を、行わせていただきました！」と、お笑いトリオ「ネルソンズ」との写真を公開した。

そして「とても貴重な経験になりました！」と振り返り、「トークショーでは、ネルソンズさんと、沢山お話しが出来て、とても嬉しかったです！レスリング体験会では、初めてレスリングをするお子様や、キッズレスラー達にも会えて、とても嬉しかったです！」と投稿。「お越しいただいた皆さん ありがとうございました！」と感謝を伝えた。

同トリオの青山フォール勝ちは4歳からレスリングを始め、大学選手権3位。北京五輪代表を目指したが、かなわず芸人に転向したという経歴を持つ。また和田まんじゅうは青山と同じ中学のレスリング部出身。岸健之助が加入する形で2010年に結成したが、トリオ名はレスリングの技「ネルソン・ホールド」に由来する。