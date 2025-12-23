俳優の寺田心が２１日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」で、同じ人に２度フラれた大失恋体験を告白するも、マツコ・デラックスから「ませすぎ」「重い」と注意された。

寺田は人生グラフを振り返り、２度沈んでいる部分について「大失恋」だと認め「テレビで言うのは初めてなんですけど」「中学の入学式で一目ぼれ。その人に２回フラれた」と明かした。

告白方法を聞かれ「直接でも言ったし、メッセージでも言った」「好きなら好きと言って何が悪い？という感じだったので」と率直に気持ちを伝えたという。

マツコは「頻繁に言ってた？」と聞くと寺田は「そうです」。これにマツコは「ダメ！もっと（好きという言葉を）大事に！」と最初のダメ出しだ。

寺田は告白相手から「お仕事してるし、遊ぶ時間もないから、お互い苦しくなると思う」と言われてフラれたというが、「本当に諦めきれなくて」再び告白。また告白のシチュエーションを聞かれると「多分、メッセージかなんかで」といい、やはりマツコが「だからダメだって。状況変わってたと思うよ、場所とか考えてやってたら」と言い、明石家さんまも「ドラマやってんのにわからへんのか！」と突っ込んだ。

マツコはさらに「彼女のフォローをするわけじゃないけど、ちょっと付き合えなかったと思う。すごい目立つもん。それは女の子、怖くて付き合えないよ」と彼女に同情。寺田は「自分が絶対幸せにできるっていう、謎の自信がありました。でも２回フラれたっていうのは、男としてのレベルが低いんだろうなって思って…」と言い出し、マツコは「ちょっと待って。ませすぎなんだって。中学校の女の子に重いって。それは逆に」と忠告していた。