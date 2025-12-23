【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは２２日、米ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）への株式公開買い付け（ＴＯＢ）を巡り、米ＩＴ大手オラクルの創業者が買収資金として４０４億ドル（約６・３兆円）を個人保証すると発表した。

ＷＢＤから示された資金調達の懸念を解消し、米動画配信大手ネットフリックスとの買収合戦を優位に進める狙いがある。

オラクル創業者で会長のラリー・エリソン氏は、パラマウントのデビッド・エリソン最高経営責任者（ＣＥＯ）の父親。エリソン家の信託を通じてオラクルの普通株式１１億６０００万株（２３００億ドル相当）を保有しており、その一部を原資として必要な資金を確実に提供できると約束した形だ。

パラマウントはＷＢＤの全株取得に向けて総額１０８４億ドルのＴＯＢを始めている。エリソン家の信託に加えて、米金融大手やファンドなどから資金を調達するとしていたが、ＷＢＤは信託の枠組みではラリー氏がいつでも資金を引き揚げられる懸念があるとして、買収提案を拒否していた。

ＷＢＤはネットフリックスによる総額８２７億ドルの買収提案を支持し、すでに契約を結んでいる。