お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、パンサーの向井慧さんと共に出演しているYouTubeチャンネルのスピンオフ企画で、シソンヌの長谷川忍さんと共演。またも新車を購入したことを伝えています。



動画は「【2025年車納め】長田がまた買っちゃいました。」と題していて、松葉杖姿の長田さんが冒頭からいきなり “GRヤリス、買う！” と宣言。長谷川さんに速攻で “お前買いすぎだよ” とツッコまれています。









長田さんはラリーの配信番組にアンバサダーとして関わったことをきっかけに “ラリー熱が上がった” と語り、それに長谷川さんは “公私混同しすぎじゃないすか” と呆れ、「試乗→即『買う！』」となる長田さんに “なんでそこギュッとなるの” と思わず笑ってしまっています。









お店の担当者の方が現れ、長田さんがお目当ての車種に向かう際にいきなり “商談の方を” と促すと、長谷川さんは “商談はいいから、まず車の説明してくれよ。いいよ、お金のやりとりは” とすかさずツッコんで、すでにコンビの様相。ところがテーブルに着くと長谷川さんも “いいな俺も買っちゃおうかな” と、長田さんに影響されている様子です。







担当者の方は “目と耳で車を実感して” “車は楽器” と力説。車の挙動と排気音が素晴らしいと勧め、長田さんは “今日おれは楽器買いに来たんすよ” とノリにノリます。さらに、DAT（8速オートマチックトランスミッション）でプロのシフトチェンジを体験できるという仕様もありつつ、長田さんは迷いなく “マニュアルで” と選択。さらに、車体色は “黒” グレードは “ハイパフォーマンスしましょう” と最上位を選ぶなど「商談」はサクサク進みます。









エンジンを冷やす「サブラジエーター」やカーナビなどの追加装備に、それぞれ10万円を超える価格がついても、長田さんは “安い” “安い” “つけときましょう” を連発して勧められるがままに乗せていきます。最終的な価格は「664万円」を超えることになりましたが長田さんは “お安い！” と断言。 “これで「ラリーカーが買える」ってなったら安いですよ、このままサーキットで走れる仕様で” とコスパを主張します。









GRカローラに興味を示した長谷川さんは “700万円” と聞いて、長田さんに “お前といると麻痺るね” と、影響されて金銭感覚が狂ってくる思いを明かしました。 “絶対、家帰って後悔するやつじゃん” とこぼすと、長田さんは “焦ってやるのは良くないの。一回持って帰る” とさすがの答え。長谷川さんはさらに惑っているようでしたが、時間切れ。長田さんが契約書にサインすると、長谷川さんは “危なかったー！おれも買っちゃうとこだった” と本音をこぼして席を立ちました。







サインを終えた長谷川さんが（そんなに買って） “どうすんの駐車場？” と訊くと、こともなげに “8台ある” と答える長田さんは、契約書をまとめた封筒を掲げて “買いました！” “納車をお楽しみに” とご満悦の表情で伝えていました。

